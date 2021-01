Top & Flop 2020 de JEUXACTU, l'année de la désillusion, mais le GOTY est unanime !

31 décembre 2020. Il ne reste plus que quelques heures avant de faire ses adieux à cette année bien particulière. Une année de merde, telle est la rengaine qui revient de façon unanime. Personne n’a vu venir le COVID-19, ni même l’explosion du jeu vidéo et de la geek culture pendant ces nombreux mois de confinement et de reconfinement. Des audiences qui explosent certes, mais des moyens financiers qui implosent, tel est le paradoxe de cette situation aussi improbable que grotesque. Mais c’est le marché du travail et quand les annonceurs ne sont plus là, la money, bah elle se fait la malle honey ! C’est donc dans ce contexte morose (ah si vous saviez vraiment…) que toute l’équipe rédactionnelle de JEUXACTU s’est à nouveau réunie pour vous livrer son Top & Flop de l’année qui vient de s’écouler.Une année marquée par l’avènement de la next gen’ bien entendu, qui n’a pas entièrement convaincu la rédaction de JEUXACTU. Si la PS5 et les Xbox Series X|S sont sur toutes les lèvres, il ne faudrait pas oublier que 2020 fut une année historique pour Nintendo qui a continué de faire son petit bonhomme de chemin, tranquille dans son coin, avec des chiffres insanes, à la limite de l’insolence. La Switch s’est en effet vendue comme jaja, quel que soit le pays (numéro 1 des ventes aux Etats-Unis depuis 22 semaines, mais aussi en Chine devant la PS4 – la Xbox One ne se vend pas dans le Pays du Milieu), pendant que Animal Crossing affiche plus de 26 millions de copies écoulées en 8 mois d’exploitation. Tout ceci prouve qu’il n’est pas nécessaire d’avoir de la 4K et du Ray-Tracing pour appâter le chaland. Du moins le grand public.Toujours est-il que 2020 aura permis aux membres de la team JEUXACTU de définir son GOTY sans la moindre hésitation, contrairement aux années passées où c’était un peu plus serré ou disparate. The Last of Us Part 2 est bel et bien le meilleur jeu de 2020 pour nous, il n’y avait aucune concurrence valable pour le jeu de Naughty Dog, qui a d’ailleurs raflé 7 récompenses (totalement méritées) lors des Games Award le 11 décembre dernier. C’est en revanche du côté des Flops où l’on est moins en osmose. Mais cette fois-ci, il n’y aura pas de spoil, on vous laisse donc découvrir nos différents coups de coeur et coups de griffe. Ah oui, on vous souhaite le meilleur pour 2021, même si l’on sait déjà que l’année ne sera guère mieux que 2020… Force et courage dans tous les cas.