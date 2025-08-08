JeuxActuJeuxActu.com

Cronos The New Dawn : il y aura un hub central entre chaque mission

Cronos The New Dawn : il y aura un hub central entre chaque mission

Bloober Team revient déjà avec Cronos The New Dawn, leur nouvelle licence qu'on a pu découvrir début juillet à Cracovie pour une session de preview hands-on. Cette fois-ci, il est question de répondre à des questions souvent posées avec la productrice du jeu et le lead writer qui nous évoque cette histoire qui mélange voyage temporel, apocalypse et philosophie existentielle. On apprend que le scénario se déroule dans un univers alternatif où, dans les années 80, une mystérieuse maladie surnommée the Change a signé la fin de l’humanité. Vous incarnez un Traveler, émissaire du mystérieux Collective, chargé de retourner à l’instant exact de la fin du monde pour extraire l’Essence d’individus ciblés. En gros, il s'agit de leur âme, et oui, ça fait mal et oui, ils crient.

 

Cette vidéo nous permet aussi de savoir que chaque Essence apporte des avantages en jeu, mais le choix de vos “cibles” influence aussi la narration et la perception du monde. Entre deux missions, on passe par un hub central entretenu par un certain Warden, un personnage qui ne partage pas tout à fait la vision des choses du Voyageur et qui aime distiller ses réflexions métaphysiques. Fidèle à sa marque de fabrique, Bloober Team promet des personnages marquants, des relations complexes et des histoires entremêlées. Sinon, le jeu ancre ses racines à Nowa Huta, quartier historique de Cracovie. Pas de monstres errants ni de bâtiments flottants dans la vraie vie, mais dans Cronos, la ville prend des libertés artistiques : immeubles détruits, architectures inédites, ambiance post-apocalyptique. Autrement, pour tout connaître du gameplay, on vous suggère de voir notre vidéo preview.



le vendredi 8 août 2025
16:34


