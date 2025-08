Cronos The New Dawn : le jeu arrive sur Switch 2, on a aussi la date de sortie

Lors du Nintendo Direct du 31 juillet 2025, Bloober Team a créé la surprise en annoncé son jeu sur Nintendo Switch 2, mais aussi en dévoilant la date de sortie de son Cronos The New Dawn, qu'on a découvert il y a trois semaines lors d'un événement presse à Cracovie, en Pologne. Le jeu sortira donc officiellement le 5 septembre 2025, avec un accès anticipé de 48 heures pour les précommandes sur certaines plateformes. En plus de la date de sortie de Cronos, Bloober a également annoncé les détails des éditions physiques et numériques, ainsi que l’ouverture des précommandes.









Sur PC, PS5 et Xbox Series X|S, les joueurs auront le choix entre deux éditions numériques : Édition Standard à 59,99€ et Édition Deluxe à 69,99€. Sur Nintendo Switch 2, seule l’Édition Standard sera proposée en précommande numérique, au prix de 59,99€. Les éditions physiques distribuées par Skybound Games pour la PS5 incluront un skin exclusif de Voyageur, l’accès à une réserve d’objets numériques utiles, ainsi qu’un ensemble de stickers physiques à collectionner, inspirés de l’univers oppressant de Cronos. À l’occasion de l’ouverture des précommandes, Bloober a également dévoilé un nouveau trailer, qui plonge plus profondément dans l’histoire et l’atmosphère glaçante du jeu. Le trailer introduit le concept de Moisson d’Âmes et offre aux joueurs un premier aperçu significatif des personnages qu’ils rencontreront au cours de leur voyage dans le passé.