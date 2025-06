Cronos The New Dawn : combat et mécaniques de fusion des créatures, comment ça marche ?

Les développeurs de Bloober Team ont lâché une nouvelle vidéo "dev diary" de Cronos The New Dawn afin de nous donner des détails sur le système de combat et les mécaniques de fusion entre les créatures qu'on appelle les Orphelins. Et la prudence pour le joueur doit être de mise, car les ennemis sont en effet capables de fusionner entre eux en pleine bataille, rendant les bestioles plus coriaces à abattre, ce qui est un problème quand les ressources sont rares et précieuses. En gros, un le corps d'un ennemi au sol ne doit pas être minimiser puisque les Orphelins peuvent absorber les corps de leurs congénères tombés au combat pour se renforcer, modifier leurs comportements et débloquer de nouvelles attaques. Ce système oblige à repenser la manière d’aborder chaque affrontement, et tuer une créature au mauvais moment ou au mauvais endroit peut littéralement faire empirer la situation, car la majorité des ennemis sont capables de fusionner. Les ignorer ? C'est aussi une mauvaise idée. Les laisser fusionner ? Pire encore. Il faudra agir vite et intelligemment, en surveillant constamment l’environnement.





La meilleure défense contre la fusion est simple : empêcher qu’elle ait lieu. Cela signifie espacer les éliminations, éloigner les ennemis les uns des autres ou interrompre la fusion avant qu’elle ne se déclenche. Et pour cela, on dispose d’un arsenal varié et adapté à différents styles de jeu. Par exemple, le Javelin, avec sa cadence de tir élevée, est parfait pour contenir des groupes. À l’inverse, des armes comme le marteau infligent de lourds dégâts, idéales pour neutraliser rapidement un ennemi dangereux avant qu’il n’ait le temps de muter. Savoir quand changer d’arme, selon la distance, le type d’adversaire et votre propre situation, sera essentiel pour prendre l’avantage. Bref, tout cela s'annonce assez original et risque de nous donner des sueurs froides.



La sortie de Cronos The New Dawn est attendue pour courant 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series.