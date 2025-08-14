JeuxActuJeuxActu.com

Turtle Beach Atlas 200 : le premier casque sous licence PlayStation du constructeur à moins de 60€

Turtle Beach Atlas 200 : le premier casque sous licence PlayStation du constructeur à moins de 60€

Avec la rentrée qui se profile, Turtle Beach continue d'enrichir son catalogue et nous présente son nouveau casque, baptisé Atlas 200. C’est le tout premier casque de la marque sous licence officielle PlayStation, pensé pour la PS5 et la PS4, mais qui ne se prive pas de fonctionner aussi sur PC, Xbox, Switch, Switch 2 ou même sur un téléphone, tant qu'il y a une prise jack 3,5 mm. Pour le style, deux options sur consoles : noir ou blanc, tous deux avec l’arceau bleu et le logo PlayStation bien en évidence. Les joueurs multi-plateformes ont droit à une version full black, arceau gris, tandis que les PCistes peuvent s’offrir l’Atlas 200 PC Edition (69,99€) qui embarque un adaptateur USB, quelques fonctions bonus et l’accès à l’appli Turtle Beach Swarm 2 pour affiner l’audio.

 

Sur le plan technique, Turtle Beach annonce des oreillettes fermées, des haut-parleurs Nanoclear de 50 mm optimisés pour l’audio spatial, un poids plutôt léger d’environ 280g, un arceau flottant réglable, des coussinets à mémoire de forme, confort ProSpecs pour les porteurs de lunettes, et un micro unidirectionnel qui se replie en un geste pour couper le son. Cris Keirn, le PDG, résume ça comme “le mix parfait” entre l’Atlas Air et le Recon 200, deux best-sellers de la maison. Quant au prix, il est de 59,99€, et la sortie mondiale calée au 12 septembre 2025, mais les précommandes sont déjà ouvertes.

Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le jeudi 14 août 2025
17:43


