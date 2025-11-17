Cinéma et Jeux Vidéo › News ›
Zelda le film : Nintendo lâche les 1ères photos officielles, c'est magnifique, rien à dire...
Quelques jours après des vidéos qui ont leaké (est-ce vraiment des fuites d'ailleurs...) sur le tournage du film The Legend of Zelda, Nintendo a décidé de communiquer officiellement autour de son projet live-action qui est actuellement en production du côté de Wellington, en Nouvelle-Zélande. C'est via son application Nintendo Today que la firme de Kyoto nous dévoile en 4K les deux comédiens qui vont incarner nos deux héros. C'est Bo Bragason qui va donc incarner la princesse Zelda, dans une version adaptée de Breath of the Wild si l'on se fie à sa tenue bleue, tandis que Link est joué par Benjamin Evan Ainsworth, portant la tenue classique verte de notre cher lutin. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils semblent tous deux parfaitement bien dans la peau de leur personnage. Pour l'heure, le film est toujours en tournage en Nouvelle-Zélande avec pour objectif d'offrir un film saisissant à l'univers fantasy aussi marqué qu'un Seigneur des Anneaux. De belles ambitions qui nous tardent de découvrir au détour d'une première bande-annonce, mais pour ça, il va encore falloir être patient. Le film Legend of Zelda est attendu le 5 mai 2027 dans nos salles obscures.
