JeuxActuJeuxActu.com

Zelda le film : Nintendo lâche les 1ères photos officielles, c'est magnifique, rien à dire...

Zelda le film : Nintendo lâche les 1ères photos officielles, c'est magnifique, rien à dire...
Quelques jours après des vidéos qui ont leaké (est-ce vraiment des fuites d'ailleurs...) sur le tournage du film The Legend of Zelda, Nintendo a décidé de communiquer officiellement autour de son projet live-action qui est actuellement en production du côté de Wellington, en Nouvelle-Zélande. C'est via son application Nintendo Today que la firme de Kyoto nous dévoile en 4K les deux comédiens qui vont incarner nos deux héros. C'est Bo Bragason qui va donc incarner la princesse Zelda, dans une version adaptée de Breath of the Wild si l'on se fie à sa tenue bleue, tandis que Link est joué par Benjamin Evan Ainsworth, portant la tenue classique verte de notre cher lutin. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils semblent tous deux parfaitement bien dans la peau de leur personnage. Pour l'heure, le film est toujours en tournage en Nouvelle-Zélande avec pour objectif d'offrir un film saisissant à l'univers fantasy aussi marqué qu'un Seigneur des Anneaux. De belles ambitions qui nous tardent de découvrir au détour d'une première bande-annonce, mais pour ça, il va encore falloir être patient. Le film Legend of Zelda est attendu le 5 mai 2027 dans nos salles obscures.

Cinéma et Jeux Vidéo

Cinéma et Jeux Vidéo

Cinéma et Jeux Vidéo

 

Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le lundi 17 novembre 2025
15:16


Suivre ce rédacteur sur Twitter Maxime Chao @MaximeChao Instagram Maxime Chao @maximechao/
Ses derniers articles


 Furieux Votez  Blasé Votez  Osef Votez  Joyeux Votez  Excité Votez
50% Blasé


À découvrir également
Autres articles

Fallout Saison 2 : nouvelle bande annonce avec Macaulay Culkin et des zombies Elvis Nouvelle bande-annonce (VF puis VO) pour la Saison 2 de FALLOUT qui débarquera sur Prime Video le 17 décembre 2025 pour 8 épisodes, qui seront diffusés chaque mercredi. 13/11/2025, 16:42
Super Mario Galaxy le film : Bowser Jr est le nouveau méchant du film, Harmonie arrive aussi On ne sait pas à quoi carbure les studios Illumination mais à la sortie de Super Mario Galaxy Le Film en avril 2026, il se serait écoulé seulement trois ans avec Super Mario Bros. 12/11/2025, 16:02

Zelda le film : le tournage a démarré en Nouvelle-Zélande, nouvelles informations 06/11/2025, 16:37
La Momie : un nouveau film avec Brendan Fraser et Rachel Weisz arrive, c'est officiel ! 05/11/2025, 10:08
L'Arabie Saoudite injecte 1 milliard de dollars pour faire des films The King of Fighters avec l'ancien boss de Lionsgate 15/10/2025, 18:06
Tron 3 Arès : on a pu discuter avec Jared Leto, Greta Lee, Jodie Turner-Smith et le réalisateur Joachim Rønning 07/10/2025, 18:48


Cinéma et Jeux Vidéo
Cinéma et Jeux Vidéo

à ne pas manquer
voir la vidéo Je note Sonic Racing Crossworlds : oui oui, il est supérieur à Mario Kart World (TEST + GAMEPLAY 4K) voir la vidéo
Je note Sonic Racing Crossworlds : oui oui, il est supérieur à Mario Kart World (TEST + GAMEPLAY 4K)

Les vidéos
 
Avatar 3 : une nouvelle bande-annonce d'une beauté affolante et avec de nouveaux enjeux !
Return to Silent Hill : 1ère bande-annonce pour le nouveau film de Christophe Ga Return to Silent Hill : 1ère bande-annonce pour le nouveau film de Christophe Gans
Fallout Saison 2 : la bande-annonce diffusée lors de la gamescom, on analyse les Fallout Saison 2 : la bande-annonce diffusée lors de la gamescom, on analyse les images
Newsletters
Ne loupez rien de l'actualité du jeu vidéo en vous abonnant aux newsletters JeuxActu.








Autres News