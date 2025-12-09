BNP Paribas CinéCulte 2025 : James Cameron à l’honneur avant la sortie d’Avatar 3

JeuxActuJeuxActu.com

Pour la quatrième année consécutive, BNP Paribas célèbre le cinéma en grande pompe avec son initiative CinéCulte, qui se tiendra du 8 au 12 décembre 2025. Cette édition met à l’honneur James Cameron à l’occasion de la sortie imminente de Avatar 3 de Feu et de Cendres le 17 décembre prochain. Au total, ce ne sont pas moins de 5 000 places qui sont offertes aux spectateurs dans cinq villes françaises (Lille, Lyon, Nantes, Bordeaux et Paris) via la plateforme welovecinema.bnpparibas. L’objectif est en effet de découvrir ou redécouvrir sur grand écran les films cultes du réalisateur, dans une vraie salle de cinéma, un peu chachuté ces dernières années avec la montée en puissance du streaming et des soirées plaide devant Netflix et consorts.



Tout au long de la semaine, les spectateurs peuvent donc embarquer pour des aventures culte, comme revivre la traversée du Titanic avec Leonado diCaprio et Kate Winslet, suivre la moto de Terminator 2 à côté d'Arnold Schwarzenegger, explorer l’espace avec Aliens le retour (le deuxième hein), ou plonger dans les profondeurs de The Abyss. Cette programmation offre un panorama complet du génie de Cameron, entre action, science-fiction et émotion pure. La clôture de l’événement, le vendredi 12 décembre, sera consacrée à une soirée spéciale Avatar, permettant de redécouvrir la saga depuis ses débuts avant la sortie du troisième opus, soit un vrai marathon de plus de 6 heures de film.

Le mercredi 17 décembre, BNP Paribas prolongera la célébration avec la sortie en salles d’Avatar 3 de Feu et de Cendres, un film attendu comme l’un des événements cinématographiques majeurs de l’année. « Célébrer le cinéma de James Cameron, c’est célébrer la magie du cinéma dans toute sa dimension collective, celle qui rassemble, émerveille et fait voyager le spectateur », souligne Elise Hermant, Directrice de la communication de BNP Paribas. « La salle de cinéma est avant tout un lieu d’émotions partagées où la technologie sert la puissance du récit et la beauté des images. Nous nous réjouissons d’offrir l’opportunité aux fans de cinéma de profiter de ces expériences en salle pour cette fin d’année. » Le genre d'initiative que nous défendons ici chez Jeuxactu, revivre des films cultes sur les plus grands écrans possibles.

Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le mardi 9 décembre 2025
