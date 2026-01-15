Tomb Raider : Sophie Turner en Lara Croft, certains adorent, d'autres détestent

Lara Croft va bientôt faire son retour à l'écran et sans surprise, elle ne laisse personne indifférent. Amazon Prime Video a en effet dévoilé la toute première image de Sophie Turner dans le rôle de l’iconique aventurière, à l’occasion du lancement officiel du tournage de la série Tomb Raider. Un simple cliché, mais suffisamment fort pour déclencher une avalanche de réactions, et un débat immédiat sur les réseaux sociaux. Sur cette image issue des essais de costumes, Sophie Turner apparaît dans une tenue qui fleure bon la nostalgie : débardeur turquoise, short iconique, bretelles de sac à dos en cuir et lunettes de soleil aux verres rouges. Un look très directement inspiré des premiers jeux Tomb Raider des années 90, et clairement assumé comme tel par Amazon. Un choix artistique fort, qui tranche avec les précédentes incarnations du personnage plus moderne et contemporain dans le look, et qui, sans surprise, divise.









D’un côté, une partie des fans est clairement ravie, puisque beaucoup saluent un retour aux sources longtemps réclamé, avec une Lara Croft plus iconique, plus affirmée, déjà aguerrie, loin de l’approche plus fragile et “survivante” du reboot de 2013, incarné par Alicia Vikander. Pour ces joueurs de la première heure, Sophie Turner correspond visuellement au personnage, et ce premier aperçu suffit à réveiller toute une imagerie culte : celle d’une aventurière sûre d’elle, stylée, et parfaitement consciente de sa légende. Mais à l’inverse, les critiques n’ont pas tardé à émerger. Sur Twitter, Facebook, Reddit et les autres forums spécialisés, certains internautes se montrent plus sceptiques. Les reproches sont multiples : pour les uns, Sophie Turner ne correspondrait pas à l’image qu’ils se font de Lara Croft, pour d’autres, son jeu d’actrice serait trop associé à son rôle de Sansa Stark dans Game of Thrones, rendant difficile la projection dans un personnage aussi physique et charismatique. Quelques voix pointent également un choix perçu comme trop “sécurisé” ou trop éloigné de la Lara moderne popularisée par les derniers jeux. Ce débat révèle surtout une chose : Lara Croft est un personnage générationnel, et chaque époque a sa propre vision de l’héroïne. Entre la Lara ultra-iconique des années 90, la version action des années 2000, et l’approche plus humaine et vulnérable des reboots récents, il n’existe plus une seule Lara Croft, mais plusieurs. Et forcément, le choix de Sophie Turner réactive ces lignes de fracture.









Amazon et Prime Video semblent néanmoins assumer pleinement leur direction. En choisissant un look très fidèle aux origines et une actrice aussi identifiée que Turner, la série semble vouloir s’adresser en priorité aux fans historiques, tout en cherchant à séduire un public plus large grâce à un casting prestigieux. D’ailleurs, Sophie Turner elle-même a tenu à rappeler dans un communiqué être une fan de longue date de Tomb Raider, et voir en Lara Croft un modèle féminin fort, courageux, et profondément marquant. Autour d’elle, le projet affiche de solides garanties, puisque la série est portée par Phoebe Waller-Bridge, créatrice de Fleabag, qui officie ici comme scénariste, productrice exécutive et co-showrunneuse, épaulée par Chad Hodge (Wayward Pines). La réalisation est confiée à Jonathan Van Tulleken, remarqué récemment sur Shōgun. Côté casting, on retrouvera notamment Sigourney Weaver et Jason Isaacs, preuve supplémentaire des ambitions du projet.





Dans un contexte où Amazon multiplie les adaptations de jeux vidéo (après Fallout et bientôt God of War), Tomb Raider va tenter aussi d'exister à sa manière. Et si cette première image a déjà réussi une chose, c’est bien de remettre Lara Croft au centre des discussions. Reste maintenant l’essentiel : voir Sophie Turner en mouvement, dans l’action, face au danger, et surtout face à ses détracteurs. Car comme souvent avec les castings très médiatisés, seul le premier trailer, puis la série elle-même, permettront de trancher. En attendant, une chose est sûre : Lara Croft est de retour, et elle fait déjà parler d’elle.



