Return to Silent Hill : Akira Yamaoka s'est occupé de la musique du film de Christophe Gans et en parle

Nous sommes à deux mois de la sortie de Return to Silent Hill, le prochain film de Christophe Gans, qui n'était pas passé derrière une caméra depuis sa version de La Belle & la Bête en 2014. Et avant, peut-être, de retrouver un tout dernier trailer, le cinéaste français et Konami avaient envie de laisser la parole à Akira Yamaoka, le compositeur original du jeu, qui a lui aussi participé à la création du film, puisque c'est lui qui s'est aussi chargé de la bade originale. Dans ce making of, on comprend que pour Christophe Gans, il était impensable pour lui de ne pas faire appel à Akira Yamaoka pour la création de son adaptation de Silent Hill 2. Un choix qui renforce évidemment la continuité artistique entre le cinéma et le jeu, tout en respectant l’identité sonore si particulière de Silent Hill 2. On rappelle en effet que la composition d’Akira Yamaoka mêle nappes électroniques, textures industrielles et mélodies mélancoliques, ce qui créé une ambiance à la fois oppressante et émotionnelle. La musique ne se contente pas d’accompagner d'ailleurs les images, elle participe activement à la narration, traduisant la solitude, la peur et le trouble psychologique des personnages. Les silences, les sons distordus et les thèmes répétitifs accentuent le malaise et plongent le spectateur dans un univers sombre et dérangeant.



La sortie de Return to Silent Hill est attendue au cinéma le 4 février 2026, soit le même jour que le Marsupilami de Philippe Lacheau. Ce n'est évidemment pas le même public, mais ce sera une rude concurrence à gérer quand même.



