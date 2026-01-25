Super Mario Galaxy : le film d'animation dévoile enfin Yoshi, et il parle !

Nintendo a choisi un dimanche un peu tranquille pour son dernier Nintendo Direct, entièrement dédié à Super Mario Galaxy Le Film, attendu au cinéma dans un peu plus de deux mois. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette nouvelle bande-annonce de deux minutes n’est pas passée inaperçue. Elle confirme effectivement la présence de plein de nouveaux personnages, mais commence aussi sur une ambiance inattendue. Dès les premières secondes, on sent que le film veut jouer avec des codes un peu différents, puisque la bande-annonce s’ouvre sur un royaume désertique, avec vent, poussière et canalisations rouillées, un décor avec une vibe Mad Max, où Mario et Luigi conduisent comme des guerriers post-apocalyptiques sur leur moto, prêts à affronter des ennemis imprévisibles. Une entrée en matière qui tranche avec les précédents films Mario plus légers, et qui annonce un ton un peu plus “aventure galactique” que simple comédie familiale.







YOSHI QUI PARLE

Bien sûr, la grande révélation de cette bande-annonce, et celle que tout le monde attendait, c’est Yoshi. Le célèbre dinosaure, qui parle cette fois, se montre d’abord méfiant avant de se lier aux deux frères plombiers. Son arrivée était largement prévisible, puisque la scène post-générique de Super Mario Bros. Le Film en 2023 laissait déjà entendre qu’un œuf vert allait éclore. Mais le voir enfin en action, interagir avec Mario et Luigi, et participer activement aux scènes d’action, fait plaisir à voir. Autrement, la bande-annonce ne se contente pas de nouvelles têtes, elle regorge de clins d’œil aux jeux vidéo bien sûr. On retrouve bien sûr Birdo et Mouser, visibles ensemble face à Peach, mais aussi Lakitu, qui fait son entrée dans un registre plus menaçant. Côté power-ups, on aperçoit notamment le costume grenouille, et des transformations emblématiques de Mario et Luigi, comme la tenue de feu permettant de lancer des boules de feu. Mais les références ne s’arrêtent pas là. Plusieurs plans montrent des éléments inspirés de Super Mario Odyssey, notamment un dinosaure massif et des environnements rappelant certaines zones désertiques ou exotiques du jeu. Même Baby Mario et Baby Luigi, tenus par Toad, font face à ces créatures avec un design très proche d’Odyssey.







Chris Meledandri, directeur du studio Illumination, a profité du Nintendo Direct pour donner quelques détails sur l’avancement de la production. L’animation est désormais terminée, et le film est en post-production, avec un travail sur le son et la musique. Et là aussi, Nintendo mise sur le fan-service : les thèmes iconiques de Super Mario Galaxy seront présents, joués par un orchestre de 70 musiciens, en collaboration avec Skywalker Sound. Le but est en effet de retranscrire la grandeur galactique des aventures de Mario tout en conservant les sonorités reconnaissables de la licence.



Avec sa sortie prévue le 1er avril 2026, le film promet d’être une expérience galactique, en espérant cette fois-ci qu'en termes d'histoire et de narration, ce sera mieux que le premier épisode, très joli au démeurent, mais vide dans ce qu'il racontait...



