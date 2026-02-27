Pokémon Vents & Vagues : la Gen10 sera uniquement sur Switch 2, premières images

Ça y est, Pokémon souffle lui aussi ses 30 bougies (comme Resident Evil), et évidemment, The Pokémon Company n’allait pas laisser passer ça sans sortir l’artillerie lourde. Lors d’un Pokémon Presents spécial diffusé pour la Journée Pokémon — qui commémore la sortie de Pokémon Rouge et Pokémon Vert au Japon le 27 février 1996 — on a eu droit à une pluie d’annonces couvrant toute la franchise. Mais forcément, ce que tout le monde attendait, c’était le reveal des nouveaux jeux principaux. Et les voilà : Pokémon Vents et Pokémon Vagues, deux nouveaux RPG toujours développés par Game Freak, prévus pour 2027 et uniquement sur Nintendo Switch 2.





Cette nouvelle génération nous embarque dans un vaste monde ouvert composé d’îles balayées par les vents et bercées par les vagues. On incarnera un nouveau protagoniste, dont la tenue variera selon la version choisie, et on devra évidemment faire un choix crucial dès le départ : son Pokémon de départ. Voici les premières créatures qui ont été dévoilées :





- Broussatif, type Plante, un petit “Pokémon Poussin Pois” qui respire l’énergie chlorophyllienne.

- Caloulou, type Feu, un chiot flamboyant qui sent déjà la mascotte adorable mais redoutable.

- Ogéko, type Eau, un Aquagecko prêt à éclabousser la concurrence.





Le trio coche toutes les cases du Pokémon pour séduire les enfants : mignonnerie immédiate, silhouettes bien distinctes et potentiel d’évolution qui fait déjà cogiter les fans. D’après les premières infos qui ont leaké en octobre 2025 et le trailer dévoilé, on se dirigerait vers une expérience plus axée sur l’exploration et la survie. On aura droit aussi à un archipel généré procéduralement inspiré de l’Indonésie et de l’Asie du Sud-Est, avec des jungles denses, des fonds marins mystérieux, des Pokémon légendaires liés aux phénomènes météorologiques, et même la possibilité de chevaucher son Pokémon. L’interaction avec les créatures serait aussi renforcée, avec des mécaniques permettant de créer un lien plus fort avec elles.





Au-delà des nouveaux jeux, la présentation a aussi fait le point sur une bonne partie de l’écosystème : Pokémon Champions, les Championnats du Monde Pokémon 2026, le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon, et d’autres projets transversaux. Et enfin, sachez que Pokémon Version Rouge Feu et Pokémon Version Vert Feuille sont disponibles dès aujourd’hui sur le Nintendo eShop et le My Nintendo Store.











































