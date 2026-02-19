JeuxActuJeuxActu.com

Styx Blades of Greed : le jeu est sorti, trailer de lancement et détails à ne pas manquer

Styx Blades of Greed : le jeu est sorti, trailer de lancement et détails à ne pas manquer

C'est aujourd'hui que sort Styx Blades of Greed après plusieurs années d'absence, aussi bien sur PlayStation 5, Xbox Series X|S que PC. Développé par Cyanide Studio et édité par NACON, ce nouvel opus reprend les bases qui avaient fait le succès des précédents épisodes avec son infiltration adaptée à ce qu'est notre Styx, à savoir un gobelin voleur. D'ailleurs, l’une des forces de Styx Blades of Greed réside dans sa capacité à proposer énormément de possibilités et de ne pas suivre un chemin unique. Le joueur peut en effet choisir d’adopter la discrétion la plus totale, de tendre des pièges ingénieux ou d’éliminer ses ennemis de manière chirurgicale, avec la certitude que chaque approche peut être viable et gratifiante.



Le gameplay de Styx gagne également en profondeur grâce à l’introduction de nouveaux pouvoirs liés au Quartz, qui permettent notamment de manipuler le temps ou de prendre le contrôle des adversaires. Le personnage bénéficie en outre de nouveaux outils de déplacement inédits, comme un planeur pour se déplacer librement dans les airs, des griffes métalliques pour escalader des parois autrement infranchissables, ainsi qu’un grappin pour accéder à des zones isolées. Des éléments nouveaux qui apportent au level design une dimension plus verticale et plus exploratoire aussi. De même, pour la première fois dans la série, Styx adopte une structure proche du Metroidvania, où les nouvelles zones deviennent accessibles à mesure que le joueur développe ses compétences et améliore ses outils. Le jeu propose d'ailleurs trois environnements majeurs : Le Mur, une forteresse imposante de l’Empire humain ; L’Aube Turquoise, une jungle dense et ravagée par la guerre ; et les ruines d’Akenash, vestiges du monde exploré dans Styx: Master of Shadows. 

La sortie de Styx Blades of Greed est valide depuis ce jeudi 19 février 2026.

Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le jeudi 19 février 2026
10:24


Styx Blades of Greed

Jeu : Action/Infiltr.
Editeur : Nacon
Développeur : Cyanide Studio
19 Fév 2026
19 Fév 2026
19 Fév 2026

