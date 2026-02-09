JeuxActuJeuxActu.com

Leslie Benzies en retrait chez Build a Rocket Boy depuis que son nom est lié à l'affaire Epstein

Nouvel épisode compliqué pour le studio Build a Rocket Boy. Leslie Benzies, co-fondateur et co-CEO du studio derrière MindsEye, a été placé en « congé temporaire », comme l’a confirmé Mark Gerhard dans un message adressé aux employés. Un départ présenté comme une pause bien méritée, mais qui intervient dans un contexte particulièrement tendu pour l’entreprise. Dans cet email interne, Mark Gerhard explique que Benzies s’accorde « un congé temporaire pour se ressourcer après plus d’un an de travail intensif ». Un message qui se veut rassurant, mais dont la conclusion intrigue : Mark Gerhard y affirme qu’il guidera désormais seul l’entreprise, en signant cette fois simplement « CEO », et non plus « co-CEO ». De quoi laisser penser que ce retrait pourrait s’inscrire dans la durée.

MindsEye

Ces dernières semaines ont en effet été difficiles pour Build a Rocket Boy. Le lancement de MindsEye, premier jeu du studio, a été largement critiqué, suivi de vagues de licenciements. À cela s’est ajoutée une controverse plus grave encore, puisque Leslie Benzies, ancien figure emblématique de Rockstar North, a récemment été cité dans des documents liés à l’affaire Epstein, avec une accusation d’agression sexuelle. Benzies a fermement démenti toute agression, tout en confirmant l’existence d’une relation consentie avec la personne concernée. Selon un rapport publié par GamesIndustry, c’est à l’issue d’une réunion générale que Mark Gerhard a confirmé le départ temporaire de Leslie Benzies. Une formulation jugée ambiguë par plusieurs observateurs, notamment lorsqu’il écrit : « Il a toute notre gratitude, et avec l’équipe dirigeante et votre soutien, je nous guiderai vers l’avenir. »

Le même rapport relaie également les inquiétudes de salariés, actuels et anciens. L’un d’eux se montre particulièrement pessimiste quant à l’avenir du studio, estimant que Build a Rocket Boy pourrait ne pas survivre à cette crise, indépendamment des accusations de sabotage évoquées par Mark Gerhard. Ce dernier affirme pourtant disposer de preuves attestant d’une campagne ciblée visant à nuire au studio et à MindsEye...


le lundi 9 février 2026
17:41


Ses derniers articles


