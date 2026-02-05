Captain Tsubasa 2 remet le feu au terrain avec World Fighters, premier trailer

Bandai Namco Entertainment Europe a officialisé l’arrivée de Captain Tsubasa 2 World Fighters, nouvel épisode de la licence inspirée du manga culte de Yōichi Takahashi. Pour son annonce, on a eu droit à un premier trailer qui dévoile des séquences de gameplay et qui promet des matchs toujours plus spectaculaires, fidèles à la vision résolument shōnen du football qui caractérise la série. Au programme, on nous annonce pas moins de 22 équipes nationales, plus de 110 personnages jouables et plus de 150 techniques spéciales animées directement sur le terrain. Des équipes absentes du précédent opus feront leur apparition, tout comme de nouveaux personnages, afin d’élargir encore l’univers et les possibilités de jeu. Les joueurs pourront également tracer leur propre parcours vers la victoire grâce à un mode permettant de créer son personnage, de rejoindre Tsubasa Ozora et de vivre une ascension rythmée par de nouvelles rencontres, des rivalités inédites et l’objectif ultime de remporter le trophée.









Sur le plan du gameplay, Captain Tsubasa 2 World Fighters entend aller plus loin que son prédécesseur, avec des actions sur le terrain qui ont été largement retravaillées, avec de nouvelles super techniques toujours visuellement impactantes. Passes, dribbles, tacles et interceptions semblent avoir gagné en impact, tandis que les tirs au but vont proposer une approche plus stratégique grâce à un nouveau système de confrontation directe entre le gardien et l’attaquant. Cette suite est toujours le fruit de la collaboration entre Bandai Namco Entertainment et le studio Tamsoft qui poursuivent leur collaboration avec le premier épisode en 2020. A la musique, on retrouve le compositeur Tadayoshi Makino qui signe plus de 80 nouvelles pistes musicales.



La date de sortie de Captain Tsubasa 2 World Fighters est programmée pour 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC.



