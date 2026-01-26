Resident Evil 9 Requiem : on a testé Leon S. Kennedy et on a explosé des têtes de zombies

Ce que j’aime bien avec ce début d’année 2026, c’est son calme, assez rare pour être souligné. Mais attention, ça ne va pas durer longtemps, car 2026 s’annonce bien plus chargée que 2025, avec de très gros jeux à venir. Après Nioh 3 dans quelques semaines, c’est Resident Evil 9 Requiem qui va enchaîner. Un jeu attendu dans le monde entier, dont la promotion s’intensifie depuis l’été dernier, et pour cause : Capcom a récemment confirmé que Leon Scott Kennedy serait jouable. Une annonce qui n’a surpris personne, les leaks l’ayant déjà révélé, mais qui est désormais officielle. Et cerise sur le crâne de zombie : j’ai pu y jouer il y a plusieurs semaines chez Capcom, avec en bonus quinze minutes de gameplay inédit, à vous faire découvrir.

Si jamais vous débarquez, que vous n’avez rien suivi à l’actualité de Resident Evil 9 Requiem, sachez que la grande particularité de cet épisode, c’est que l’histoire va être jouable à travers les yeux de deux personnages jouables : Grace Ashcroft et Leon Scott Kennedy. Leon, plus besoin de le présenter, c’est le protagoniste phare de la série, celui qui fait vendre des palettes entières rien qu’à son nom, surtout quand il a son blouson en fourrure sur le dos. Quant à Grace, c’est le nouveau personnage de la série, agente du FBI et surtout fille d’Alyssa Ashcroft, qu’on connaît pour avoir été le personnage principal de Resident Evil Outbreak 1 et 2. On sait d’ailleurs qu’Alyssa Ashcroft fera des apparitions dans le jeu à travers des flashbacks et, selon certaines rumeurs, elle pourrait même être jouable dans certaines séquences spécifiques. Imaginez un 3e personnage jouable, ce serait chouette.







C'EST GRACE À LEON ÇA...





Dans tous les cas, si Grace et Leon sont tous les deux jouables dans ce Resident Evil 9 Requiem, c’est pour proposer quelque chose de très spécifique, à savoir une expérience à deux facettes. La première, on l’a découverte l’été dernier lors du Summer Game Fest, avec cette présentation en vue à la première personne pour que l’immersion, l’horreur et la flippe soient totales. Car on le sait, depuis les sorties de Resident Evil 7 et 8, la franchise a retrouvé ses lettres de noblesse avec une approche bien plus horrifique et surtout une vue subjective qui a changé l’expérience. Mais vous comme moi, vous le savez, la vue à la première personne, ce n’est pas du goût de tout le monde, certains en sont même allergiques. En intégrant la possibilité de switcher entre vue à la première et à la troisième personne à tout moment, simplement via les options, Capcom peut ainsi toucher tout le monde sans aucune exception. Ce qu’il faut savoir, c’est que l’expérience avait déjà été tentée avec Resident Evil 8 à l’époque, puisqu’un mode troisième personne avait été ajouté en DLC après la sortie, et ça avait permis de relancer l’intérêt autour du jeu. Mais avec Resident Evil 9 Requiem, Capcom a travaillé l’approche différemment, et surtout de manière plus spécifique.







Bien sûr, je vous ai dit qu’il est possible de permuter de la vue subjective à la vue à la troisième personne à tout moment, mais on sent clairement que Capcom a fait en sorte de pousser les joueurs à jouer en vue à la première personne avec Grace et en vue à la troisième personne avec Leon. C’est, je pense, l’expérience ultime, la plus optimale. Pourquoi ? Eh bien parce que Grace Ashcroft propose un gameplay plus proche de ceux de Resident Evil 7 et 8, avec une approche plus horrifique. Tout est pensé pour maintenir une tension permanente avec Grace. Le fait qu’elle soit jeune, aucunement expérimentée dans les affrontements avec les zombies, crée une vulnérabilité qui oblige le joueur à se comporter différemment. C’est d’ailleurs quelque chose que Capcom a intégré directement dans son personnage, comme le fait qu’elle trébuche en courant, qu’elle ne coure pas très vite non plus, qu’elle tremble en tenant son arme entre les mains, qu’elle panique — et ça s’entend dans sa respiration, dans ses hurlements. Capcom veut qu’on ait peur avec Grace, et ça marche. Parce qu’avec elle, on va évoluer plus lentement, parfois à pas de loup, car non seulement elle ne sera pas toujours armée, mais c’est aussi avec elle qu’on va résoudre le plus de puzzles. Et comme chacun sait, c’est en vue subjective qu’on repère plus facilement les éléments dans les environnements. Attention toutefois, cela ne veut pas dire que Grace ne sait pas se battre, mais ce sera clairement moins explosif que Leon, c’est certain. Les développeurs m’ont d’ailleurs confirmé que le gameplay de Grace va évoluer au fil de l’aventure et qu’elle va gagner en confiance au fur et à mesure.







L'ÉQUILIBRE PARFAIT ENTRE ACTION ET SURVIVAL HORROR ?





En revanche, dès lors qu’on passe avec Leon Scott Kennedy, le jeu revient à une expérience plus orientée action, avec une vibe plus proche de Resident Evil 4 et 6, et de nombreuses possibilités de gameplay. Leon, on le connaît par cœur, mais ici, on le retrouve à un moment très précis de sa carrière : celui où il maîtrise absolument tout. Défourailler du zombie, il connaît, et c’est même devenu son quotidien. D’ailleurs, histoire de lui donner un peu de consistance et une certaine faiblesse, on voit clairement qu’il est atteint par un virus qui pourrait bien le transformer en zombie. Mais ça, on verra bien avec le jeu final. Dans tous les cas, c’est là que jouer en vue à la troisième personne prend tout son sens, puisque Leon est taillé pour le combat brut et qu’il est à l’aise aussi bien avec les armes à feu qu’au corps-à-corps. Il pourra d’ailleurs compter sur un arsenal varié et sur une nouvelle hachette, idéale pour les affrontements rapprochés et pour réaliser des finish moves d’une grande classe et d’une grande violence, comme vous pouvez le voir sur ces images. Resident Evil 9 Requiem mettra aussi l’accent sur le timing et la maîtrise des mouvements, puisque Leon est désormais capable de parer certaines attaques avec L1 et de contre-attaquer dans la foulée. Si sa hachette ne casse pas, il faudra en revanche penser à aiguiser la lame pour qu’elle reste efficace. Dans la démo qui nous a été proposée, on pouvait même voler la tronçonneuse de l’un des zombies tombée au sol pour ensuite faire de sacrés dégâts et repeindre les murs. Jouissif de ouf.









Pour en revenir à Grace, si son approche est plus fragile, plus tendue et pousse le joueur à réfléchir en permanence, puisqu’elle ne pourra pas tout combattre, elle pourra en revanche fabriquer des objets à partir de sang infecté. En gros, en avançant dans le jeu, elle va récupérer plusieurs outils qui lui permettront de crafter des objets, comme cet injecteur hémolytique qui peut faire exploser un zombie si on lui injecte le produit violet par surprise. Du coup, Grace peut tuer les ennemis en one-shot, ou au moins réduire leurs capacités, car ils sont particulièrement coriaces et résistants, et il faudra parfois presque dix balles pour les achever. D’ailleurs, vu que le jeu prend en charge la localisation des dégâts, il est souvent préférable de viser les jambes pour les faire chuter et prendre la fuite. Vous ne pourrez pas tuer tous les zombies avec Grace, surtout si vos munitions sont insuffisantes. Le système de craft va également évoluer, avec des machines à utiliser pour fabriquer de nouveaux objets, des munitions, etc. Là aussi, le jeu a bien évolué dans le bon sens pour que ce côté survie soit vraiment intéressant, tout comme la gestion de l’inventaire, qui sera toujours limité au départ.







WHAT'S IN YOUR HEAD ?





Mais Resident Evil 9 Requiem a aussi beaucoup évolué dans son ambiance, avec notamment des zombies qui ne sont plus uniquement des PNJ bêtes et méchants. Ils sont déjà bien plus variés dans cet épisode, et surtout leurs attitudes sont beaucoup plus travaillées. Capcom a intégré une notion d’humanité encore visible pour les rendre plus inquiétants, notamment à travers leurs comportements, histoire de nous rappeler qu’il s’agissait d’êtres humains avant de perdre la raison. Certains continuent à répéter les gestes qu’ils faisaient de leur vivant, comme ce chef cuisinier obsédé par sa préparation, une chanteuse qui poursuit une performance fantôme, une femme de ménage condamnée à nettoyer encore et encore, ou encore un majordome qui essaie de trouver l’interrupteur pour éteindre la lumière. Ça donne aux ennemis une vraie personnalité et surtout une dimension tragique quelque part… mais bon, ça n’empêchera pas de les dézinguer. Et puis, il y aura aussi des boss à affronter, et ceux qu’on a croisés étaient bien dégueulasses, avec un design vraiment bien travaillé. On sent clairement que Capcom a bossé son sujet.



