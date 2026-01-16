Resident Evil 9 Requiem : Leon et son nouveau gameplay, les nouveaux zombies, les différentes mécaniques, tout savoir !

Comme promis, Capcom a organisé un Resident Evil Showcase nocturne (enfin, pour nous...) pour remettre un bon coup de projecteur sur Resident Evil 9 Requiem. Une présentation dense, généreuse, et surtout l’occasion d’en apprendre beaucoup plus sur cet épisode très attendu, dont la sortie est toujours calée au 27 février 2026 sur PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S et PC. Au programme de ce showcase : de nouvelles séquences de gameplay, des précisions sur l’histoire, un point technique assez complet, mais aussi toute une série de collaborations pour le moins inattendues, notamment avec Porsche et Hamilton (oui, oui). Bref, Capcom continue de dérouler tranquillement sa feuille de route, à mesure que l’on se rapproche du lancement, prévu dans pas si longtemps en vrai...





Sur le plan du gameplay et du scénario, Resident Evil 9 Requiem reposera sur un duo de personnages jouables, à savoir Leon S. Kennedy, que l’on ne présente plus, et Grace Ashcroft, une nouvelle venue mais qu'on commence à bien connaître depuis les nombreuses présentations. Les deux protagonistes proposeront des approches très différentes, tout en partageant une même promesse : un équilibre constant entre action nerveuse et survival-horror oppressant. Comme déjà annoncé, le jeu permettra de basculer à tout moment entre la vue à la première personne et la vue à la troisième personne, ce qui permettra à tout un chacun d’adapter son expérience, que l’on privilégie l’immersion pure ou une lecture plus dynamique de l’action.









Leon, fidèle à sa réputation, sera taillé pour le combat brut. À l’aise aussi bien avec les armes à feu qu’en corps-à-corps, il pourra compter sur un arsenal varié et sur une nouvelle hachette, idéale pour les affrontements rapprochés. Le jeu mettra clairement l’accent sur le timing et la maîtrise des mouvements, comme le fait de parer une attaque au bon moment, retourner la force de l’ennemi contre lui, voire lui subtiliser une arme comme une tronçonneuse pour renverser une situation mal engagée. Grace Ashcroft, de son côté, incarne une approche beaucoup plus vulnérable. Son aventure débute dans un sanatorium infesté de zombies, et très vite, le joueur comprend que chaque décision compte. Les munitions sont rares, l’inventaire limité, et il faudra souvent choisir entre affronter un ennemi ou l’éviter. Grace pourra toutefois fabriquer certains objets essentiels grâce à un dispositif spécial utilisant du sang infecté, ouvrant la porte à des stratégies plus subtiles. Son arme signature, le Requiem, un revolver d’assaut surpuissant, s’annonce comme une solution de dernier recours, à sortir uniquement quand il n’y a vraiment plus d’alternative.









Les zombies, quant à eux, continuent d’évoluer. Toujours privés de raison, certains semblent pourtant prisonniers de leurs habitudes passées : un chef-cuistot obsédé par sa cuisine, une chanteuse qui continue de chanter, ou encore une femme de ménage condamnée à nettoyer inlassablement le sol. Des activités pour ces infestés qui leur donnent un aspect plus humain et renforce du coup l’identité horrifique du jeu. Côté difficulté, Capcom reste fidèle à ses fondamentaux. Plusieurs niveaux seront proposés, dont un mode « Casual » plus accessible, et un mode « Standard Classic » nettement plus exigeant. Dans ce dernier, les sauvegardes nécessiteront à nouveau des rubans d’encre lors des phases avec Grace, rappelant les origines de la saga et imposant une vraie réflexion sur la gestion des ressources et du stress.





Sur le plan technique, Resident Evil 9 Requiem se veut particulièrement ambitieux. En plus d’une sortie sur consoles et PC, le jeu sera disponible dès le lancement sur GeForce NOW, permettant d’y jouer sur des configurations modestes, mais aussi sur mobiles ou téléviseurs compatibles. Sur PC haut de gamme, Capcom promet une prise en charge du DLSS 4 et du path tracing, avec un rendu visuel et des performances à la hauteur des standards actuels.





Le showcase a également été l’occasion d’annoncer plusieurs collaborations étonnantes, à commencer par Hamilton, qui proposera deux montres inspirées de celles portées par Leon et Grace dans le jeu. Des modèles élégants, produits à seulement 2 000 exemplaires chacun, et disponibles dès le jour de la sortie. On n'a pas encore le taro, mais à mon avis, ça risque de coûter bonbon... Capcom a aussi confirmé un partenariat avec Porsche, avec le modèle Cayenne Turbo GT entièrement personnalisée pour l’univers de Resident Evil, qui apparaîtra directement dans le jeu comme véhicule de Leon. Oui, vraiment.









Enfin, Capcom a enchaîné les annonces annexes, avec des figurines haut de gamme de Leon et Grace, des concerts symphoniques pour célébrer les 30 ans de la saga, des éditions Standard, Deluxe et Premium Steelbook, des bonus de précommande, une manette Pro Nintendo Switch 2 aux couleurs du jeu, un premier amiibo Resident Evil consacré à Grace, sans oublier des contenus exclusifs du côté de Fortnite via l’Epic Games Store.



Bref, Resident Evil Requiem continue de se dévoiler morceau par morceau, et plus Capcom en montre, plus l’épisode semble se diriger tout droit vers un épisode bien quali. Rendez-vous le 27 février 2026 pour vérifier si la promesse est tenue.



































