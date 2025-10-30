Capcom a profité de la Paris Games Week pour annoncer l'ouverture des précommandes pour Resident Evil 9 Requiem, toujours attendu pour le 27 février 2026. L’annonce s’accompagne d'une grosse vidéo promotionnelle intitulée 'Road to Requiem' et animée par Maggie Robertson, la doubleuse anglaise de Lady Dimitrescu, qui revient sur les moments marquants de la saga depuis l’incident de Raccoon City en 1998, jusqu’aux développements récents qui conduisent à ce dernier opus. Cette initiative permet de contextualiser l'épisode Requiem pour les joueurs historiques et de préparer les nouveaux venus aux enjeux narratifs, tout en soulignant l’importance de l’univers partagé et de ses personnages emblématiques.





<meta itemprop="name" content="Vidéo Resident Evil 9 Requiem : manette Pro Switch 2 collector, amiibo et Leon S. Kennedy en fuite après une boulette de Sony" /> <meta itemprop="description" content="Capcom a profité de la Paris Games Week pour annoncer l'ouverture des précommandes pour Resident Evil 9 Requiem, toujours attendu pour le 27 février 2026."/> <meta itemprop="width" content="750" /> <meta itemprop="height" content="421" /> <meta itemprop="thumbnailURL" content="https://i.jeuxactus.com/datas/jeux/r/e/resident-evil-9-requiem/vv/resident-evil-9-requiem-69045676ae0bf.jpg" /> <meta itemprop="associatedArticle" content="https://www.jeuxactu.com/resident-evil-9-requiem-manette-pro-switch-2-collector-amiibo-et-leon-131326.htm" /> <meta itemprop="embedUrl" content="https://www.jeuxactu.com/videos/player-37234.htm" /> <meta itemprop="image" content="https://i.jeuxactus.com/datas/jeux/r/e/resident-evil-9-requiem/vv/resident-evil-9-requiem-69045676ae0bf.jpg" /> <meta itemprop="headline" content="Capcom a profité de la Paris Games Week pour annoncer l'ouverture des précommandes pour Resident Evil 9 Requiem, toujours attendu pour le 27 février 2026."/><meta itemprop="duration" content="P0H10M42S" />

Capcom en a profité pour annoncer que Resident Evil Requiem sera disponible en édition Standard et en édition Deluxe, sachant que la Deluxe Edition inclura le jeu de base, cinq costumes exclusifs (dont la tenue Dimitrescu pour Grace Ashcroft), quatre skins d’armes, deux filtres d’écran, deux porte-bonheurs et des contenus audio et narratifs supplémentaires. Mais Capcom mise également sur la Nintendo Switch 2 avec plusieurs contenus exclusifs, tels qu'une manette Pro décorée aux couleurs de Resident Evil Requiem et le pack Resident Evil Generation, regroupant Resident Evil 7 Gold Edition, Resident Evil Village Gold Edition et Requiem, permettant aux joueurs de profiter d’un parcours complet de la saga sur une seule console. En parallèle, l’édition Deluxe offre des contenus additionnels immersifs, dont le Raccoon City Classic Audio Pack et les fichiers Letters from 1998.









Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est la fuite probable de la présence de Leon S. Kennedy, à nouveau sur le tapis. En effet, une fuite sur la page portugaise du PlayStation Store mentionnait un costume DLC pour Leon, avec sa tenue d’agent spécial de Resident Evil 6. Bien que l’information ait été retirée et non confirmée officiellement, elle alimente les spéculations sur le retour du personnage, déjà suggéré par certains trailers et fuites, qui attestent que Leon serait le personnage principal, aux côtés de Grace. On attend de voir, mais de notre côté, on peut aussi vous confirmer la présence du BG blond, on l'a vu de nos propres yeux.















