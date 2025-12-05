On a testé Avatar From the Ashes : une vue 3ème personne qui change tout ?

Dans quelques jours à peine, le monde du cinéma sera de nouveau immergé dans l’univers onirique d’Avatar, qui accueille son troisième opus, trois ans après un deuxième épisode ayant littéralement explosé au box-office. Tous les regards sont tournés vers James Cameron : saura-t-il, une fois encore, mobiliser les foules et remplir les salles ? En parallèle, Ubisoft s’apprête à enrichir son jeu Avatar Frontiers of Pandora avec une extension ambitieuse, deux ans après la sortie du titre original. Ce DLC de grande envergure, intitulé From the Ashes, promet d’importantes modifications, à commencer par l’ajout tant attendu de la vue à la troisième personne. Mais les changements ne s’arrêtent pas là. J’ai eu l’occasion de parcourir ce nouveau contenu pendant plus de quatre heures, d’enregistrer mon propre gameplay en 4K et de recueillir des informations exclusives auprès des développeurs, révélant ainsi les ajustements et améliorations qui feront la différence pour les joueurs.





Vous souvenez-vous de l’époque où chaque blockbuster cinématographique se voyait accompagner de son petit jeu vidéo ? Des adaptations rarement mémorables, mais synchronisées avec la sortie du film, de sorte que les deux médias soient en harmonie, indépendamment de la qualité. Mais cela appartient désormais au passé. Aujourd’hui, les studios et éditeurs ont compris qu’il est primordial de soigner leurs jeux afin de ne pas nuire à l’image des films concernés. La sortie du premier Batman: Arkham en 2009 marque, selon moi, un tournant : pour la première fois, un jeu vidéo ne se contentait pas de surfer sur le succès d’un film et ne reprenait pas son intrigue. Cela permit aux équipes de développement de travailler sereinement, libérées de la pression des échéances cinématographiques, et de livrer des jeux d’une qualité nettement supérieure. Le même principe s’applique au jeu Avatar d’Ubisoft : bien que perfectible, il possédait des qualités indéniables, notamment son immersion totale sur la planète Pandora. L’une de ses forces résidait dans sa richesse visuelle et sa plastique saisissante. De plus, le jeu n’ayant pas été contraint par la sortie d’Avatar 2 de James Cameron, il vit le jour un an après le film, profitant d’un calendrier plus souple. Mais, paradoxalement, aurait-il rencontré un succès plus éclatant s’il avait été lancé simultanément avec le long-métrage ? C’est la question que j’ai posée à Omar Bouali, le directeur créatif du jeu, lui-même français.







"ASH TO ASH" (REQUIEM FOR A DREAM)





Abordons maintenant la principale nouveauté de Avatar From the Ashes : la vue à la troisième personne. Cette fonctionnalité modifie non seulement la perspective du joueur, mais permet également de séduire un public jusqu’alors réticent à la vue subjective. Il est important de préciser que cette option est valable tant pour le DLC que pour le jeu principal, offrant ainsi aux retardataires la possibilité de rattraper leur expérience. Idéalement, Ubisoft aurait dû inclure dès le départ ces deux perspectives, permettant au joueur de choisir librement. Certaines séquences de plateforme sont en effet beaucoup plus accessibles lorsqu’on peut voir son personnage de dos. Certes, adopter cette vue implique une perte partielle de l’immersion, qui faisait auparavant profiter pleinement des détails de Pandora. Cependant, les développeurs ont judicieusement intégré un système permettant de passer instantanément de la vue à la première à celle à la troisième personne via le pavé tactile de la manette. Sur PC, avec une manette PS5, l’expérience est particulièrement confortable, notamment pour les phases d’infiltration où la perception de la taille et de la carrure de Solek, un Navi, est cruciale.







SO'LEG CITY





En termes de narration, From the Ashes se concentre sur So'lek, déjà présent dans le jeu principal, qui gagne en profondeur. Le DLC intègre également des éléments d’Avatar 3, notamment le peuple du feu, nouveaux antagonistes aux côtés de la RDA. So'lek s’affirme ainsi comme un personnage plus brutal et viscéral, capable de diverses exécutions selon l’arme employée : arc, arme à feu ou couteau. Ubisoft et Massive Entertainment semblent avoir répondu aux critiques concernant la violence modérée du premier opus, renforçant la profondeur et la tension du jeu. Côté gameplay, les combats sont désormais plus dynamiques et fluides. La transition entre furtivité, combats rapprochés et gunfights est facilitée, rendant le tout plus permissif. So'lek peut à présent invoquer son Ikran instantanément, pour un soutien aérien ou des repositionnements tactiques. Cette nouveauté transforme radicalement l’expérience de jeu : en plein combat, il est possible de prendre de la hauteur pour attaquer depuis les airs avec efficacité. La progression de So'lek reste basée sur l’expérience acquise via les Dog Tags, qui permettent d’améliorer ses compétences en combat et en infiltration de manière simplifiée.









Par ailleurs, le DLC répond aux critiques du jeu de 2023, notamment l’absence de boss. Durant mes près de cinq heures de jeu, j’ai affronté le Fireback Mastodon, un gigantesque adversaire hybride entre éléphant et diplodocus, dans une arène fermée. Ce combat, exigeant, est enrichi par la présence de Thanator et de soldats de la RDA, et ponctué de phases de plateforme qui, bien qu’un peu frustrantes, ajoutent de la variété. From the Ashes propose également des lieux inédits de Pandora, mêlant zones dévastées et paysages plus verdoyants, notamment les Ravines, offrant un dépaysement saisissant et des sensations de vertige marquées. Pour conclure, voilà l’essentiel de ce que je pouvais partager concernant ces quatre à cinq heures de jeu sur From the Ashes, dont la sortie est prévue le 19 décembre prochain, soit deux jours après celle du film Avatar 3. Le DLC sera commercialisé au tarif de 25€, tandis que la mise à jour introduisant la vue à la troisième personne sera accessible gratuitement. Vous êtes désormais pleinement informés.



