Avatar Frontiers of Pandora : ce sera bien un FPS, 6 min de gameplay pour tout savoir

Avatar Frontiers of Pandora a enfin révélé son gameplay lors du Xbox Games Showcase du 11 juin 2023 et les rumeurs avaient raison, il s'agira bien d'un jeu d'action en vue subjective. Un choix qui ne fait pas l'unanimité auprès des joueurs, certains d'entre eux espéraient voir leur personnage de dos. Mais pour les développeurs de Massive Entertainment, la vue FPS étaity plus légitime pour mieux nous transporter dans les environnements de Pandora. Ubisoft n'a d'ailleurs pas fait les choses à moitié, en révélant deux vidéos. La première n'est autre qu'un trailer de gameplay, alors que la deuxième va plus loin dans les explications, avec la participation des créateurs du jeu. On apprend que l'histoire nous placera dans la peau d'un Na'Vi, arraché de son peuple par les Humains qui espèrent lui laver le cerveau et le retourner contre sa propre race. Il a donc appris les rudiments de la guerre et comment manier les armes à feu, mais une guerre va plonger notre personnage dans un état de cryogénisation d'urgence. A son réveil, 15 ans plus tard, il est devenu un étranger sur sa propre planète et va donc devoir réapprendre à se faire adopter par les Na'Vis, en jurant d'éliminer la RDA.Avatar Frontiers of Pandora semble avoir repris pas mal d'éléments de gameplay de Far Cry Primal, notamment dans sa manière d'appréhender l'open world, ou bien encore séduire les animaux pour en faire des compagnons de route et de combat. En tant qu'enfant des deux mondes, le joueur pourra utiliser les armes Na'Vi comme celles de la RDA, tout comme dompter les airs à dos d'Ikran, ces sortes de dragons volants.Ubisoft en a profité pour révéler la date de sortie, et c'est le 7 décembre 2023 sur le jeu sortira sur PC, PS5 et Xbox Series.