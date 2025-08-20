Mafia The Old Country : le jeu fait un bon démarrage, un mode 'Free Ride" arrive !

Sorti le 8 août dernier, Mafia The Old Country s'en sort avec des notes mitigées. Sur Metacritic, le jeu affiche désormais la note de 74% pour la presse, ce qui fait 2 points de moins depuis sa sortie. On reproche au jeu une technique inégale, avec certes des jolis graphismes, mais des animations rigides et surtout un gameplay archi old school. Heureusement, le titre propose une histoire passionnante et une galerie de personnages attachants et bien écrits. Malgré cela, le jeu connait un bon démarrage et même si 2K Games n'a pas encore communiqué sur les chiffres de ventes, certains sites de données annoncent 800 000 copies vendues en 5 jours, toutes plateformes confondues. Pas mal pour un titre vendu 50 dollars, misant sur une formule volontairement linéaire et narrative, à contre-courant des open worlds surchargés.







Ce qui est officiel en revanche, c'est que le studio Hangar 13 va proposer une mise à jour, en proposant l’arrivée du mode Free Ride, offert gratuitement à tous les joueurs. Pas encore de date précise, juste un vague « dans les prochains mois », mais assez pour titiller la curiosité. Les vétérans de la série savent de quoi il retourne d'ailleurs, puisque le mode Free Ride, c’est la liberté totale, où l'on peut se balader librement sur la map, sans les restrictions imposées par l'histoire. Juste l’occasion d’arpenter les rues, d’admirer les décors, de faire rugir les moteurs planqués dans votre garage et, si l’envie vous prend, de partir à la chasse aux collectibles et aux secrets cachés. Bref, un bac à sable qui tranche avec le carcan narratif habituel. D'ailleurs, le concept ne date pas d’hier : il faut remonter à 2002 et au premier Mafia: The City of Lost Heaven pour retrouver ce mode là. À l’époque, on avait même deux versions distinctes : un « Free Ride » façon tourisme pépère et un "Free Ride Extreme" bourré de défis complètement perchés. Hangar 13 avait fusionné les deux dans le Definitive Edition, et tout laisse à penser qu’on retrouvera cette philosophie dans The Old Country.





