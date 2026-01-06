Fraîchement repoussé au 27 mai 2026 pour des besoins de polish, 007 First Light redonne de ses nouvelles. Non pas à travers de nouvelles séquences de gameplay, mais parce que le CES 2026 de Las Vegas bat son plein et que NVIDIA en a profité pour faire des annonces. En fait, le jeu de IO Interactive va s'appuyer sur les dernières technologies RTX de NVIDIA, avec le fameux DLSS 4 et la génération de trames multiples (Multi Frame Generation). Pour résumer simplement : ça veut dire que le jeu va pouvoir proposer des graphismes ultra réalistes tout en gardant des performances fluides, même sur des scènes très chargées ou spectaculaires. Pour accompagner cette montée en puissance, IO Interactive a fait évoluer son moteur propriétaire Glacier. L’idée, c’est de servir le côté cinématographique du jeu, avec des séquences d’action dynamiques, des personnages plus expressifs et des environnements encore plus détaillés et vivants.





<meta itemprop="name" content="Vidéo 007 First Light : il y aura du DLSS 4 dans le jeu, les config PC dévoilées aussi" /> <meta itemprop="description" content="Fraîchement repoussé au 27 mai 2026 pour des besoins de polish, 007 First Light redonne de ses nouvelles. Non pas à travers de nouvelles séquences de gameplay, mais parce que le CES 2026 de Las Vegas bat son plein."/> <meta itemprop="width" content="750" /> <meta itemprop="height" content="421" /> <meta itemprop="thumbnailURL" content="https://i.jeuxactus.com/datas/jeux/0/0/007-first-light/vv/007-first-light-695e4562f00ea.jpg" /> <meta itemprop="associatedArticle" content="https://www.jeuxactu.com/007-first-light-il-y-aura-du-dlss-4-dans-le-jeu-les-config-pc-devoilee-131499.htm" /> <meta itemprop="embedUrl" content="https://www.jeuxactu.com/videos/player-37309.htm" /> <meta itemprop="image" content="https://i.jeuxactus.com/datas/jeux/0/0/007-first-light/vv/007-first-light-695e4562f00ea.jpg" /> <meta itemprop="headline" content="Fraîchement repoussé au 27 mai 2026 pour des besoins de polish, 007 First Light redonne de ses nouvelles. Non pas à travers de nouvelles séquences de gameplay, mais parce que le CES 2026 de Las Vegas bat son plein."/><meta itemprop="duration" content="P0H03M29S" />



Sinon, les configurations PC ont été dévoilées et pour le moment, le rendu 4K n'est pas dans les tuyaux...





Configuration minimale :

Processeur : Intel Core i5-9500K / AMD Ryzen 5 3500

Carte graphique : NVIDIA GTX 1660 / AMD RX 5700 / GPU dédié Intel équivalent

Mémoire vive (RAM) : 16 Go

Mémoire vidéo (VRAM) : 8 Go

Espace de stockage : 80 Go minimum

Système d’exploitation : Windows 10 / Windows 11 (64 bits)

Résolution : 1080p

Performances : 30fps



Configuration recommandée :

Processeur : Intel Core i5-13500 / AMD Ryzen 5 7600

Carte graphique : NVIDIA RTX 3060 Ti / AMD RX 6700 XT / GPU dédié Intel équivalent

Mémoire vive (RAM) : 32 Go

Mémoire vidéo (VRAM) : 12 Go

Espace de stockage : 80 Go minimum

Système d’exploitation : Windows 10 / Windows 11 (64 bits)

Résolution : 1080p

Performances : 60fps







