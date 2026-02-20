AOC étoffe sa gamme OLED avec un écran gaming plus accessible (moins cher quoi)

Bien connu des joueurs pour la qualité de ses écrans gaming premium diffusant de l'OLED, AOC a décidé de faire rendre sa technologie QD-OLED plus accessible avec le modèle AOC GAMING Q27G4ZD. Il s'agit d'un écran QHD de 27 pouces qui adopte un panneau QD-OLED de troisième génération, mais qui reste nettement plus abordable que les modèles premium. Selon le communiqué, il a été pensé pour offrir un compromis entre des performances compétitives et un prix contenu. Cela dit, si on regarde la fiche technique, le AOC GAMING Q27G4ZD propose néanmoins un taux de rafraîchissement de 280Hz, un temps de réponse annoncé à 0,03 ms GtG et une certification VESA DisplayHDR True Black 400, avec des pics lumineux pouvant atteindre 1000 nits sur les zones HDR.







L’idée est donc de reprendre les atouts visuels de l’OLED (à savoir les noirs parfaits, le contraste infini et les couleurs très saturées grâce au filtre Quantum Dot) et les rendre accessibles à un public plus large que celui visé par la gamme AGON PRO, historiquement tournée vers l’esport et les joueurs les plus exigeants. Le Q27G4ZD vient ainsi s’insérer entre les modèles Q27G4ZDR (240Hz) et Q27G4SDR (360Hz), en offrant une option intermédiaire pour ceux qui veulent profiter des avancées du panneau de troisième génération sans pour autant viser la fréquence extrême de 360Hz.







Cela dit, le AOC GAMING Q27G4ZD est également pensé pour accompagner le jeu compétitif moderne, en intégrant la technologie Adaptive-Sync (certifiée NVIDIA G-SYNC Compatible), afin de garantir une image fluide sans déchirure lorsque la fréquence d’images varie. En termes de définition, on est sur du QHD (2560 × 1440), ce qui représente un bon équilibre entre finesse d’affichage et charge GPU raisonnable, ce qui n'empêchera pas d’atteindre des fréquences élevées sans exiger une configuration extrême. Côté connectique, les deux ports HDMI 2.1 et le DisplayPort 1.4 assurent la compatibilité avec les cartes graphiques récentes et les consoles de génération actuelle. AOC n’oublie pas l’aspect pratique non plus avecun pied entièrement réglable (hauteur, inclinaison, rotation et pivot), un hub USB à quatre ports qui permet de connecter facilement les périphériques, et la compatibilité VESA 100×100 pour faciliter l’intégration dans des installations multi-écrans ou sur bras articulé.





Comme les autres modèles OLED de la marque, le Q27G4ZD intègre des fonctions de protection destinées à limiter les risques de marquage de dalle, et il est couvert par une garantie de trois ans incluant le burn-in dans le cadre d’un usage conforme aux recommandations. Un point rassurant pour une technologie encore perçue comme fragile par certains utilisateurs.





Quant aux prix, il est proposé à 479€.



















