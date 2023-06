Goldorak : l'Arabie Saoudite investit dans la licence, le nouveau dessin animé dévoile ses premiers détails

On le sait depuis pratiquement un an, Goldorak va faire son retour en dessin animé, avec en prime Go Nagai aux commandes de ce nouveau projet, intitulé Project G en interne. Officiellement, et malgré un premier teaser lâché fin août 2022, on ne sait pas sous quelle forme le robot d'Actarus reviendra (série, OAV ou film d'animation ?), mais nous savons de source sûre qu'il s'agira d'une nouvelle série en dessin animé. D'ailleurs, l'annonce ne devrait pas trop tarder, puisque la société saoudienne, Manga Productions, a fait savoir qu'une série d'annonces allait être faite à partir du mois prochain, en juillet 2023, sans doute une fois le coup d'envoi de Japan Expo effectué. Dans tous les cas, une chose est certaine, l'Arabie Saoudite mise à fond sur la licence Goldorak (UBO Grendizer en VO), en collaboration avec la société Dynamic Planning, le propriétaire japonais des droits de Goldorak. Ce partenariat autorise l’exploitation de la licence "Goldorak" et de ses personnages à travers des parcs d’attractions et des événements spéciaux dans tout le Moyen-Orient, le personnage étant aussi populaire là-bas qu'en France (beaucoup moins au Japon, son pays d'origine). D'ailleurs, c'est à Riyad, la capitale de l’Arabie Saoudite, qu'une statue de 33,7 mètres de haut de Goldorak a été érigée il y a quelques mois et qui est reconnue par le Guinness World Records comme la plus grande sculpture en métal d'un personnage fictif au monde.

Dans un communiqué de presse antérieur, le Dr Essam Bukhary, PDG de Manga Productions, a déclaré : « Manga Productions a connu de nombreuses expériences de coproduction réussies avec nos partenaires japonais. Par conséquent, leur niveau de confiance de leur part est au plus haut avec nous et cela nous permet d’obtenir de multiples succès grâce à cette collaboration conjointe. Ce partenariat va permettre à Manga Productions de révolutionner l'industrie du contenu créatif. »





M. Ichinao Nagai, qui occupe le poste de producteur exécutif chez Dynamic Planning, a partagé ses idées concernant cette collaboration qui a eu lieu en 2022, par le biais d'une déclaration dans un communiqué de presse précédent, en déclarant : « Nous sommes convaincus que notre partenariat avec Manga Productions va solidifier notre licence bien-aimée « Goldorak », l'une des créations préférées de M. Go Nagai. Cela va permettre de créer diverses expériences de divertissement interactives au Moyen-Orient qui feront plaisir à notre public dans cette région. Nous sommes convaincus que nous pourrons accroître la popularité de « Goldorak » grâce à ce partenariat stratégique avec Manga Productions en activant différentes initiatives. »





En parallèle de ce PROJECT G (qui n'est autre que la nouvelle série animée), Manga Productions a lancé un grand concours pour dénicher de nouveaux talents d'illustrateurs dans le monde entier, afin de créer de nouveaux designs de véhicules ennemis : les « Saucer Beasts » (Golgoths et Antéraks en français). Un concours qui a rassemblé plus de 1 000 artistes du monde entier et dont le top 3 s’est vu partager un cash prize de 15 000 $.



Mais ce n'est pas tout, Manga Productions a aussi signé un accord d'édition et de distribution le 9 mars 2023 avec Microids afin de publier le jeu GOLDORAK : Le Festin des Loups au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Manga Productions travaillera d'ailleurs avec Microids pour localiser le jeu pour le public du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, et permettra aussi aux Saoudiens la possibilité de faire partie de cette localisation.