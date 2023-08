Goldorak Le Festin des Loups : une nouvelle séquence de gameplay beat'em all, avec les musiques officielles

Goldorak : Le Festin des Loups. Il s'agit d'un passage "beat'em all" du jeu, qui sera d'ailleurs le coeur du gameplay. Dommage en revanche que la vidéo soit aussi courte (même pas 30 secondes), une mauvaise habitude de la part de l'éditeur français qui reste toujours timide quand il s'agit de montrer ses jeux. Néanmoins, ce court passage permet d'écouter une fois encore les voix françaises, forcément renouvelées puisque l'ensemble des comédiens de doublage de l'époque sont aujourd'hui décédés. On peut aussi écouter les musiques officielles, réorchestrées par Marcin Przybyłowicz, le célèbre compositeur polonais ayant travaillé sur The Witcher 3 et Cyberpunk 2077.La sortie de Goldorak : Le Festin des Loups est attendue pour le 17 novembre prochain sur PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.