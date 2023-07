Goldorak : Microids dévoile le gameplay d'Alcor avec son OVT, c'est du shoot'em up à l'ancienne

Microids a profité de Japan Expo 2023 pour révéler une nouvelle séquence de gameplay de Goldorak Le Festin des Loups, toujours attendu pour Novembre 2023. Il s'agit de la partie jouable avec le personnage d'Alcor, le héros de la série Mazinger, relégué au rang de Sidekick d'Actarus ici. Alcor n'est pas jouable à proprement parler, mais plutôt son premier vaisseau, l'OVT. Pour lui rendre homme, Microids et le studio Enroad se sont mis d'accord pour proposer une phase de shoot'em up à l'ancienne en scrolling vertical. Le rendu assez propre - et dans la lignée de la DA cartoon et pastel du jeu - permet de varier le gameplay et surtout de voir la Terre d'un autre point de vue. Evidemment, pour les besoins du jeu vidéo, l'appareil spatial d'Alcor a été boosté, avec des déplacements plus rapides, et différentes armes pour là aussi proposer plus de diversité.La sortie de Goldorak Le Festin des Loups est attendue pour Novembre 2023, et une version collector à 289€ sera également proposée.