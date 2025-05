Code Violet : 19 min de gameplay bien rigide pour ce simili Dino-Crisis à venir sur PS5

Annoncé en début d'année 2025, Code Violet nous propose de découvrir un peu plus de son gameplay avec une grosse vidéo de près de 20 minutes, troisième jeu du studio TeamKill Media après les affreux Quantum Error et Son and Bone. Prévu pour une sortie en juillet 2025 sur PlayStation 5, ce titre promet une ambiance à la Dino Crisis, avec des affrontements contre des créatures préhistoriques. Dans Code Violet, le joueur incarne Violet Sinclair, une femme arrachée à son époque et transportée sur Trappist 1-E, une planète colonisée par les survivants de l'humanité après que la Terre soit devenue inhabitable. La colonie Aion, confrontée à une crise de stérilité, utilise des technologies de voyage temporel pour ramener des femmes du passé dans le but de préserver l'espèce humaine. Cependant, Violet découvre rapidement que les intentions d'Aion sont loin d'être altruistes, la plongeant dans une lutte pour sa survie au sein d'un complexe infesté de dinosaures et de secrets inavouables.





La vidéo de gameplay met en avant des mécaniques de survie où la gestion de l'inventaire est cruciale. Le joueur doit jongler entre armes, objets de soin et outils pour résoudre des énigmes environnementales. Les affrontements contre des créatures préhistoriques nécessitent une approche tactique, combinant discrétion et action, dans des environnements variés allant de jungles luxuriantes à des installations futuristes. Bien que Code Violet tourne sous Unreal Engine et affiche une ambition certaine dans la construction de ses environnements, la réalisation technique laisse une impression mitigée. Si l’ambiance visuelle et sonore participe à créer une tension palpable, le character design et l’animation des protagonistes apparaissent rigides, parfois mécaniques, trahissant une exécution datée. Certains effets de lumière peinent à masquer une direction artistique en retrait, tandis que les mouvements de Violet manquent de fluidité, notamment lors des phases de tir ou d’interaction. Le tout donne une impression de jeu issu d’une génération précédente, en décalage avec les standards actuels du survival horror sur consoles nouvelle génération.

Code Violet s'annonce comme une expérience mêlant science-fiction, horreur et survie, qui pourrait séduire les amateurs de titres tels que Dino Crisis ou Dead Space. Reste à voir si le jeu parviendra à concrétiser ses ambitions lors de sa sortie cet été...