Ghost of Yotei : le jeu ne sera pas trop long, la durée de vie révélée

À chaque fois qu’un jeu solo narratif s’apprête à avoir une suite, une question brûle les lèvres des joueurs : "Mais est-ce qu’il sera plus long ?" Eh bien, la réponse est tombée pour Ghost of Yotei, et elle est plus nuancée qu’on ne l’attendait. D’après Sucker Punch, le titre jouera dans la même cour que son prédécesseu, pas plus, pas moins, juste l’essentiel. Parce que vous le savez pertinemment, les suites ont tendance à prendre la grosse tête. Open world plus vaste, quêtes à la pelle, contenu à s’en faire péter le gosier, mais chez Sucker Punch, on préfère l’élégance au remplissage. C’est ce qu’a confirmé Jason Connell, directeur créatif du studio, lors d’un entretien accordé à GamesRadar.





"Nous avons conçu le jeu avec des chiffres similaires en tête, en termes d’échelle et d’ambition par rapport à Ghost of Tsushima", explique-t-il, avant d'ajouter “Et en réalité, c’est très satisfaisant, parce que ça nous donne une bonne base pour évoluer.”



Petit rappel pour les amnésiques : Ghost of Tsushima, c’était environ 25 heures pour l’histoire principale, 46 heures pour le contenu principal + secondaire, et un bon 60h+ pour les complétionnistes prêts à traquer le moindre renard. C'est exactement la même chose avec Ghost of Yotei qui se finira en ligne droite en 25h et environ 60h pour le 100%, tout dépend évidemment de votre façon de jouer et de vos skills aussi. Dans tous les cas, Sucker Punch ne cherche pas à battre ces chiffres à coups de contenu générique. Au contraire, le studio mise sur une expérience équilibrée, fluide, respectueuse du temps du joueur, que vous soyez amateur de trame narrative, explorateur contemplatif ou chasseur de trophées compulsif. "Qu’on rush l’histoire ou qu’on explore chaque recoin de la carte, on pense que l’engagement temps sera similaire à celui de Ghost of Tsushima", précise Jason Connell. Autrement dit : pas besoin de bloquer deux semaines de RTT pour faire le tour du jeu. On vous dira de toutes les façons le temps qu'on aura mis pour le finir une fois qu'on aura reçu le jeu.