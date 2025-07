Mafia The Old Country : on sait enfin pourquoi le jeu a renoncé à l'open world

A moins d'un mois de sa sortie, Mafia The Old Country est un jeu qui se fait rare. Peu de gameplay, pas de preview et une communication bien ciblée, le jeu de 2K Games et de Hangar 13 éveille les soupçons depuis quelques semaines. Mais c'était sans compter sur les 9 minutes de gameplay publiées par IGN et de la preview du média américain qui a pu prendre le jeu en mains. De quoi apprendre certaines choses plutôt croustillantes. Comme par exemple le fait qu'avec Mafia 3, le studio Hangar 13 avait pris un virage audacieux : faire entrer la franchise dans l’ère du monde ouvert, en rompant avec la linéarité narrative qui avait fait le succès des deux premiers volets. Un pari risqué qui n’a pas porté ses fruits. Malgré des intentions louables, le jeu n’a pas convaincu pleinement, en raison notamment d’un monde ouvert jugé peu exploité et d’une perte de rythme dans le récit.









C’est à la lumière de cette expérience que Mafia: The Old Country, préquel de la saga, opère un retour en arrière assumé, tant sur le plan chronologique que dans sa structure. Lors d’un entretien accordé à IGN, le président de Hangar 13, Nick Baynes, a expliqué que l’un des objectifs majeurs de ce nouvel opus est de permettre aux joueurs d’aller au bout de l’histoire – un fil narratif clair, resserré, et exempt des distractions propres aux mondes ouverts. « Mafia 3, bien qu’ambitieux, s’était éloigné de ce que les joueurs attendaient vraiment d’un titre Mafia », a-t-il reconnu. « Ce nouvel épisode revient à l’essentiel. » Ce retour à une narration linéaire est également conforté par le bon accueil réservé au remake de Mafia sorti en 2020. Le jeu, salué pour sa fidélité au matériau d’origine et son efficacité narrative, a renforcé l’idée qu’un monde ouvert n’était pas nécessaire pour offrir une expérience immersive et cohérente dans cet univers de crime organisé.





IGN souligne également que ce nouvel opus mise sur une expérience plus maîtrisée, centrée sur l’histoire et les personnages. Dans cette optique, Hangar 13 a publié neuf minutes de gameplay non éditées, permettant de découvrir la direction artistique, l’ambiance, et les premières mécaniques de jeu. Mafia The Old Country sera disponible le 8 août 2025. Une sortie attendue comme un retour aux fondamentaux pour une franchise qui, on l'espère, saura retrouver sa voie.