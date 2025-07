ROG Xbox Ally : les prix des portables Microsoft auraient fuité, et ils s’annoncent salés...

Annoncé le mois dernier en parallèle du Summer Game Fest 2025, la ROG Xbox Ally va permettre à Microsoft de se lancer sur le marché de la console à moindre frais, puisque tout sera géré par Asus. Si l'on a appris pas mal de choses sur la machine, notamment côté technique, le prix reste encore à déterminer. Mais une fuite potentielle vient de nous éclairer sur le montant qu'il va falloir dépenser pour mettre la main dessus. C’est en effet via une capture d’écran circulant sur les réseaux sociaux que l’information aurait émergé. Repérée initialement par le site espagnol 3DJuegos, cette fuite proviendrait d’une recherche Google localisée. Elle aurait affiché les prix de deux modèles : la ROG Xbox Ally et la ROG Xbox Ally X, tous deux issus du partenariat entre Asus et Microsoft autour de l’écosystème Xbox. D’après les informations relayées, les tarifs seraient les suivants :





- ROG Xbox Ally X : 899€

- ROG Xbox Ally : 599€









Cette inflation tarifaire étonne, d’autant qu’un partenariat avec Microsoft laissait espérer une certaine modération, voire une forme de subvention pour rendre la machine plus accessible. Il semble que cela ne soit pas le cas ; à moins que les prix mentionnés ne soient que des placeholders ou des erreurs internes précoces. Asus n’a pour l’heure ni confirmé ni commenté ces fuites. Mais si les prix se confirment, la ROG Xbox Ally X viserait clairement un public technophile et exigeant, prêt à investir dans une console portable haut de gamme, dans la lignée de ce que propose déjà le Steam Deck ou la Lenovo Legion Go. Reste à voir si ce positionnement premium sera en phase avec le marché...