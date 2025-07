Judas : Ken Levine le dit haut et fort, son jeu sera old school et sans micro-transaction

Plus d'un an qu'on était sans nouvelle de Judas, le prochain jeu sign Ken Levine et de son nouveau studio Ghost Story Games. Mais une interview filmée aura permis d'avoir quelques bribes d'informations, notamment sur la philosophie qui tourne autour du titre, et qui se veut en rupture avec certaines pratiques dominantes de l’industrie. En effet, dans un entretien accordé à la chaîne YouTube de Nightdive Studios, Ken Levine a posé les bases : Judas sera un jeu old school, “à l’ancienne” ; comprenez par-là qu'il n'y aura pas de live-service, pas de monétisation additionnelle, pas de contenu en ligne. « Vous achetez le jeu, et vous avez l’intégralité du contenu », affirme-t-il. Un positionnement clair, à l’heure où chaque sortie majeure s’accompagne de mises à jour, de feuilles de route, et souvent de contenus payants. Mais le papa de BioShock tempère également, puisqu'il ne critique pas les studios qui empruntent ces chemins. « Les jeux sont coûteux à produire », reconnaît-il. Sa démarche, cependant, est différente : Judas veut offrir une expérience intégralement tournée vers la narration, l’immersion et l’univers du jeu.









Ken Levine cite plusieurs titres qui, selon lui, montrent que le public reste attaché à des expériences solo riches et complètes : The Witcher 3, Cyberpunk 2077, Baldur’s Gate 3, Kingdom Come Deliverance 2, ou encore Clair Obscur Expedition 33. Tous des jeux qui privilégient le récit, sans sacrifier leur intégrité sur l’autel de la monétisation. Annoncé en 2022 pour une sortie prévue initialement en 2025, Judas accuse du retard. Aucune date officielle n’a encore été arrêtée, mais le projet continue de susciter la curiosité. Avec le pedigree de Ken Levine, et une ambition narrative affirmée, le jeu s’annonce comme une proposition singulière dans un paysage vidéoludique de plus en plus fragmenté.