JUDAS : c'est le nouveau jeu de Ken Levine, le créateur BioShock, voici le 1er trailer de gameplay

Même le maître de cérémonie Geoff Keighley avait du mal à dissimuler son enthousiasme. En effet, c'est aux Game Awards 2022 que Ken Levine (le créateur de BioShock) a décidé de dévoiler son tout nouveau jeu baptisé JUDAS. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les similitudes avec la série qui a construit sa réputation sautent immédiatement aux yeux, à commencer par cette mécanique basée sur l'ambidextrie. Il y a aussi l'univers qui semble reprendre les mêmes codes que Rapture et Columbia, avec notamment des thèmes qui viendront nourrir la narration de JUDAS.Selon les premières informations qu'a bien voulou partager le patron du studio Ghost Story Games, le jeu prendra place dans un vaisseau en pleine désintégration. Pour survivre, l'héroïne devra faire face à un terrible dilemme : nouer des alliances avec ses pires ennemis, ou alors tout laisser foutre le camp. Oui, c'est bien du Ken Levine pur jus. La sortie de JUDAS est prévu sur Xbox Series X, Xbox Series S, PC et PS5 à une date inconnue.