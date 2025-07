Donkey Kong Bananza : 8'25 min de gameplay commenté par Nintendo, le gameplay expliqué

Maintenant que Mario Kart World a permis à la Switch 2 de bien se lancer, Nintendo peut désormais s'attaquer au deuxième morceau, le fameux Donkey Kong Bonanza, dont la sortie approche très vite. Une grosse vidéo de 8"25 min permet d'en savoir plus sur l'univers, les personnages, mais aussi le gameplay. On apprend ici que Donkey Kong, fidèle à lui-même, est guidé par un objectif primaire : retrouver les mythiques Golden Bananas, désormais transmutées en gemmes de banandium, minerai aussi rare que convoité. Face à lui, Pauline, chanteuse émérite en quête de lumière, cherche à regagner la surface. Ensemble, ils vont devoir travailler pour retrouver leur chemin et leur périple prend place dans les tréfonds d’Ingot Isle, un monde souterrain aux strates visuellement et mécaniquement différenciées, que l’on découvre au fil d’une progression semi-linéaire.







Au-delà de sa narration, Donkey Kong Bananza impressionne par la liberté d’action offerte au joueur. Donkey Kong y déploie une palette de mouvements étendue : course, escalade, destruction massive, le tout servi par un moteur physique qui favorise les destruction totale des environnements, jusque dans le sol. Mais c’est surtout via le système de transformations animales que le titre affirme sa singularité. Zèbre véloce, autruche volante lâchant des bombes-œufs, ou encore formes plus inattendues, chaque mutation offre une approche inédite de l’exploration et du combat. De son côté, Pauline incarne une mécanique de soutien aussi originale que pertinente. Son chant ne se limite pas à un gimmick musical : il modifie l’environnement, amplifie les pouvoirs de DK, et devient même un outil de création sonore dans certaines séquences. Une alliance ludique et thématique qui rappelle les plus belles réussites du jeu en duo. La coopération locale – via Joy-Con partagés ou deuxième manette – permet à deux joueurs d’incarner séparément les protagonistes. Un mode asymétrique riche en synergies, qui n’est pas sans évoquer les expérimentations de It Takes Two ou plus récemment Split Fiction.







S’il fascine déjà par sa jouabilité, Donkey Kong Bananza n’en oublie pas pour autant de soigner sa mise en scène. Les environnements promettent une grande richesse visuelle, et on passe de galeries cristallines à des ruines antiques, de grottes végétalisées à des structures minières dystopiques. Certaines strates font même oublier qu’elles se situent sous la surface. Le gameplay s’articule autour de ces variations de terrain : routes bloquées par VoidCo, défis annexes, temples antiques regorgeant d’énigmes et d’épreuves chronométrées, zones à scrolling latéral en clin d’œil aux racines 2D de la licence, le tout s’inscrivant dans une progression semi-ouvertement RPG, avec acquisition de points de compétence, montée en puissance, et équipement personnalisable. Fidèle à sa volonté d’accessibilité, Nintendo intègre un mode assisté qui guide le joueur dans les moments compliqués : orientation facilitée, dégâts amoindris, aides contextuelles. Enfin, cerise sur le gâteau : un mode secondaire nommé "DK Artist" permet de sculpter la pierre à l’aide des capteurs de mouvement des Joy-Con.