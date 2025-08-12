Max Payne 1 & 2 Remake : Remedy et Rockstar avancent main dans la main

Dans son dernier rapport financier couvrant le premier semestre 2025, le studio Remedy, à l’origine des deux premiers opus, a levé un coin du voile sur l’avancement du remake tant attendu de Max Payne 1 & 2. Et la nouvelle est rassurante : le projet est toujours “pleinement en production”, et surtout, Remedy Entertainment travaille main dans la main avec Rockstar Games, détenteur actuel de la franchise, pour donner vie à cette réédition ambitieuse. Le partenariat entre ces deux mastodontes du jeu vidéo est un point crucial. Remedy, reconnu pour son talent narratif et son sens aigu de l’atmosphère, avait marqué les esprits au début des années 2000 avec Max Payne et Max Payne 2. Ces jeux avaient bousculé les codes avec leur système de bullet-time, une mécanique inspirée par Matrix qui avait redéfini la façon de vivre les gunfights dans un jeu d’action. Leur ambiance noire, mêlée à une narration en voix off et un style graphique unique, avait fait entrer Max Payne dans la légende.





Puis, la franchise avait été confiée à Rockstar Games, qui avait signé un troisième opus mémorable, Max Payne 3, réputé pour sa réalisation soignée et son passage à un style plus réaliste et contemporain. Le remake des deux premiers volets est donc un projet de haute volée, qui vise à réconcilier les fans de la première heure avec les nouveaux joueurs, en modernisant les graphismes, en améliorant les mécaniques et en offrant une expérience plus fluide, sans dénaturer l’essence même de l’univers sombre et tourmenté de Max Payne. Selon le rapport de Remedy, la collaboration entre les deux studios reste “étroite et productive”, une formule qui laisse entendre un vrai travail d’équipe plutôt qu’une simple supervision ou un transfert de tâches. On ne sait pas encore exactement qui prendra en charge quoi, ni comment seront réparties les responsabilités, mais l’alignement des visions est clairement au cœur du processus.



La production complète lancée en 2024 semble donc suivre son cours sans heurts majeurs et cette bonne dynamique est un signal fort après plusieurs années d’attente. Il faudra cependant encore un peu de patience avant de découvrir le résultat final, aucune date de sortie officielle n’ayant été annoncée pour le moment.



