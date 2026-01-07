ASUS et GoPro s’associent pour un PC pensé pour les créateurs nomades et extrêmes

En 2026, ASUS a visiblement envie de multiplier les partenariats. Après l'annonce du laptop gaming fabriqué conjointement avec Hideo Kojima, on apprend qu'un ordinateur nomade a été conçu cette fois-ci avec la marque GoPro, qui cherche aussi de son côté à renouveler son image depuis que la marque chinoise DJI lui a piqué son marché. Et du coup, à l’occasion du CES 2026 de Las Vegas, ASUS a révélé les premières images du ProArt GoPro Edition (PX13), un ordinateur portable convertible en édition limitée, clairement pensé pour les créateurs de contenus, vidéastes et aventuriers qui vivent caméra à la main. Plus qu’un simple co-branding, ASUS et GoPro revendiquent ici un produit conçu autour d’un workflow fluide, de la capture à la post-production. Ce ProArt GoPro Edition se présente en effet comme un concentré de design, de puissance et d’outils dédiés à la création, avec un positionnement très clair : accompagner les créateurs partout, du terrain au montage final.









Le ProArt GoPro Edition adopte une finition exclusive Black Metal, des détails visuels inspirés de l’univers GoPro, et s’accompagne d’une housse de protection assortie. ASUS pousse même le concept plus loin avec un coffret premium de collection, pensé pour être réutilisé. Le packaging intègre une mousse modulable découpée en cubes, directement inspirée des solutions de transport utilisées par les créateurs GoPro. Il suffit de retirer les cubes nécessaires pour adapter le coffret à son propre matériel : caméras, batteries, fixations ou accessoires divers. Mais l’un des gros points forts de cette édition spéciale, c’est son intégration logicielle. Le ProArt GoPro Edition est effectivement le premier PC Windows à proposer un accès direct au GoPro Cloud via l’application StoryCube, tout en prenant en charge les vidéos 360°. Concrètement, une touche GoPro dédiée sur le clavier permet de lancer instantanément GoPro Player. Dès qu’une caméra est connectée, les contenus sont synchronisés automatiquement, transférés vers le cloud, triés et tagués grâce à l’IA. Plus besoin d’importer manuellement, de renommer les fichiers ou de les classer à la main : tout est automatisé.





Cette approche vise clairement à faire gagner du temps aux créateurs, en particulier ceux qui enchaînent les tournages. Le ProArt GoPro Edition devient alors une sorte de hub central, capable d’organiser les assets visuels dès leur arrivée, pour passer plus rapidement au montage. ASUS inclut également une offre exclusive de 12 mois d’abonnement GoPro Premium+, donnant accès au stockage cloud illimité et renforçant encore cette logique de workflow continu entre capture et édition.









Une machine taillée pour la création dopée à l’IA

Sous le capot, ASUS n’a pas fait dans la demi-mesure, puisque le ProArt GoPro Edition est équipé du processeur AMD Ryzen AI Max+ 395, intégrant un NPU de 50 TOPS, spécialement conçu pour les charges de travail assistées par intelligence artificielle. Cette puissance IA permet de gérer en temps réel des tâches comme le débruitage, l’upscaling, l’amélioration d’image ou le multitâche intensif, sans ralentissement ni rendu interminable. Le tout s’effectue en local, ce qui va permettre de limiter la dépendance au cloud et garantit une meilleure stabilité en mobilité. Avec jusqu’à 128 Go de mémoire unifiée LPDDR5X à 8000 MHz, le PC est clairement dimensionné pour les projets lourds : montage de séquences d’action haute résolution, traitement photo par lots ou utilisation simultanée de plusieurs logiciels créatifs. ASUS mise aussi sur une gestion énergétique pilotée par l’IA pour maintenir de bonnes performances sur la durée, même en déplacement.

Le ProArt GoPro Edition adopte sinon un format convertible 13 pouces à 360°, offrant plusieurs modes d’utilisation : ordinateur portable classique, tablette tactile, mode tente ou moniteur de lecture. Une flexibilité qui permet aussi bien de vérifier des rushs sur le terrain que de réaliser un montage précis en studio. Avec seulement 1,39 kg sur la balance et une épaisseur de 15,8 mm, il se veut ultra-portable. Sa charnière renforcée et son châssis certifié MIL-STD-810H garantissent une résistance aux chocs, vibrations et variations de température. ASUS cible clairement les créateurs qui sortent du studio, que ce soit en montagne, en mer ou en conditions extrêmes.









Avec en sus un écran OLED !

Côté affichage, ASUS mise sur un écran tactile ASUS Lumina OLED 3K de 13,3 pouces, au format 16:10. Un choix pertinent pour le montage vidéo et le travail sur timeline, avec plus d’espace vertical. La dalle offre des noirs profonds, un contraste élevé et une reproduction fidèle des couleurs, calibrée en usine pour répondre aux standards professionnels. L’écran est compatible avec un stylet MPP 2.6 comme l’ASUS Pen 3.0 et intègre l’ASUS DialPad, un contrôleur rotatif pensé pour les logiciels Adobe. Ajuster une exposition, naviguer dans une timeline ou modifier la taille d’un pinceau devient plus intuitif, renforçant l’aspect tactile et immersif du travail créatif.

L’ordinateur sera disponible en France au premier trimestre 2026, à partir de 3 599 €, un tarif premium mais qui s'accorde avec tout ce qu'il embarque.































