ASUS se lance dans les lunettes connectées, avec de l'OLED et du Bose pour le son

ASUS a surpris tout le monde au CES 2026 avec l'annonce des ROG XREAL R1, des lunettes de réalité augmentée gaming qui promettent de redéfinir le jeu nomade. Développées en partenariat avec XREAL, spécialiste des lunettes AR grand public, elles sont présentées comme les premières au monde à intégrer des écrans Micro-OLED Full HD (1920×1080) avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 240Hz. Mieux, ASUS promet une expérience équivalente à un écran de 171 pouces vu à 4 mètres, mais dans un format ultra-portable de seulement 91 grammes, puisque l’idée est de transformer n’importe quel lieu (votre salon, un train ou même un avion) en véritable écran géant immersif pour le jeu. Evidemment, rien de nouveau, les casque en réalité virtuelle le font déjà.

Cela étant dit, les ROG XREAL R1 vont aussi proposer un champ de vision de 57 degrés, avec une latence motion-to-photon annoncée à seulement 3 ms, et un affichage ultra-fluide jusqu’à 240Hz. Concrètement, ça veut dire que vos mouvements dans le jeu se traduisent instantanément à l’écran, sans flou ni saccades, même pour les jeux rapides ou compétitifs. Grâce à la puce de co-traitement spatial X1, il est possible d’ajuster taille, distance et position de l’écran virtuel à la volée. Le mode Anchor en 3 degrés de liberté permet de placer l'écran virtuel où vous le voulez dans l’espace réel, ou simplement de le centrer devant vous pour une expérience plus classique. Les lunettes utilisent également une technologie de lentilles électrochromiques, ce qui signifie que selon la lumière ambiante et la position du regard, la transparence des verres s’adapte automatiquement. Vous pouvez aussi choisir entre trois niveaux de réglage manuel, pour un contraste optimal et un confort visuel maximal.

Le son n’est pas oublié non plus, puisque ASUS a fait un partenariat avec Bose qui proposera une spatialisation 3D précise, restituant chaque détail : des pas furtifs aux explosions lointaines, le tout avec une clarté et une réactivité parfaites pour le jeu. Côté connectique, les lunettes s’intègrent pleinement à l’écosystème ROG grâce au ROG Control Dock, un hub équipé d’un DisplayPort 1.4 et de deux ports HDMI 2.0. Vous pouvez ainsi basculer instantanément entre PC et consoles. Les utilisateurs de ROG Ally ou de Steam Deck peuvent se connecter directement via USB-C, conservant l’accès complet aux commandes tactiles de la console.

Pour le moment, ASUS n’a pas communiqué de date de sortie ni de prix. Mais avec la combinaison du Micro-OLED 240 Hz, du son Bose, du champ de vision élargi et du poids ultra-léger, on parle clairement d’un produit haut de gamme, destiné aux joueurs exigeants ou nomades qui veulent profiter d’une expérience cinéma partout.

 


