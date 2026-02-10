Black Myth Zhong Kui : de la grande cuisine chinoise pour fêter le Nouvel An chinois 2026

Après le succès planétaire de Black Myth Wukong en 2024, le studio chinois Game Science a commencé à lever le voile sur son prochain projet : Black Myth Zhong Kui. Annoncé l’été dernier à travers une cinématique particulièrement soignée, le jeu n’en est encore qu’à ses débuts, sans date de sortie ni plateformes précisément confirmées. Pour patienter, le studio a profité du Nouvel An chinois pour offrir aux fans une surprise inattendue : une vidéo de plus de six minutes, entièrement réalisée avec le moteur du jeu. Attention toutefois, il ne s’agit pas de gameplay ni même d’éléments directement liés à l’intrigue du futur titre. Game Science précise d’ailleurs que cette séquence n’est pas canon à l'histoire, l’objectif étant avant tout de poser une ambiance, de montrer un univers, et de célébrer l’événement à travers une mise en scène originale. À noter que la première version de la vidéo souffrait d’un problème de luminosité, la rendant particulièrement sombre. Une version corrigée a depuis été mise en ligne, et la différence est flagrante. Une chose est sûre : sur le plan visuel, Game Science continue de montrer un certain savoir-faire.









La vidéo met en scène la préparation d’un repas aussi étrange que fascinant, mêlant ingrédients insolites et créatures issues du folklore chinois. Une approche qui intrigue forcément, au point de laisser entrevoir l’intégration possible d’une mécanique de cuisine dans Black Myth Zhong Kui. Rien n’est confirmé, mais l’idée fait son chemin tant l’univers présenté semble riche et minutieusement travaillé. Reste aussi un mystère : pour qui ce festin a-t-il été préparé ? Une question qui mérite d'être posée quand on voit la séquence finale avec ce prisonnier avec les mains ligotées à qui on retire un tissu sur la tête...









On rappelle que Black Myth Zhong Kui s’inscrira dans la même franchise que Wukong, tout en explorant une autre figure majeure du folklore chinois : Zhong Kui, le chasseur de démons, symbole à la fois de justice et de marginalité. Ce n'est donc pas vraiment une suite directe, mais plutôt une continuité thématique. Le jeu est pour l’instant confirmé sur PC ainsi que sur des consoles « grand public », sans plus de précisions. Après plus de 25 millions d’exemplaires écoulés pour Black Myth Wukong, ce nouveau projet suscite déjà une certaine attente, mais il faudra encore faire preuve de patience avant d’en apprendre davantage sur cette nouvelle aventure.























