Nioh 3 : un tout dernier trailer de lancement pour fêter sa sortie sur PC et consoles...

C'est aujourd'hui que sort enfin Nioh 3 sur PC, PS5 et Xbox Series après six ans d'attente et dont l'accueil presse est plutôt positif, le jeu ayant récolté 86% de moyenne sur Metacritic. L'occasion pour Team NINJA et KOEI TECMO de nous offrir un dernier trailer pour la route, celui de lancement et nous rappelle ce qui nous attend dans cet action-RPG à tendance Souls-like. Dans ce troisième opus, Tokugawa Takechiyo se prépare à devenir shogun du Japon Edo. Son frère cadet, Tokugawa Kunimatsu, rongé par la jalousie et possédé par une force maléfique, complote pour le renverser et lâche des armées de yokai sur le pays. Guidé par Kusanagi, son mystérieux esprit protecteur, Takechiyo traverse le temps pour sauver le Japon et accomplir son destin.







Et c'est là que le jeu prend une ampleur jamais vue dans la série, avec différentes époques et régions historiques, comme le château d’Edo, Totomi pendant la période Sengoku, Kyoto à l’époque Heian, et pour la première fois, la période Bakumatsu. Tout cela s'explore en toute liberté, puisque le jeu a décidé de partir dans un monde ouvert. Côté gamelay, Nioh 3 se distingue aussi par deux styles différents : samouraï et ninja, qui sont interchangeables à tout moment. Le mode samouraï se dirige davantage vers le combat au corps-à-corps classique et viscéral, avec le système “Arts maîtrisés” pour renforcer les techniques et “Déviation” pour bloquer les attaques au dernier moment et surprendre les ennemis. Quant au mode ninja, il se veut plus agile, avec des esquives rapides, des attaques aériennes et des techniques de ninjutsu, comme le “Brouillard” pour tromper l’adversaire ou l’“Esquive” pour passer entre les frappes et contre-attaquer vite et fort.



C'est donc une approche différente et plus variée qu'auparavant que nous offre ce Nioh 3, enfin disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.



