Soldes 2K Games : des grosses promo sur Mafia, Borderlands 4, NBA 2K et même Top Spin

Noël et les Soldes de janvier, c'est peut-être fini, mais pas du côté de 2K Games qui vient de lancer ce qu'il appelle ses Soldes Éditeur annuelles. Il s'agit de belles réductions vsur toute une sélection de titres, que ce soit sur PlayStation, Steam ou Xbox, mais attention pour une durée limitée, évidemment. Quasiment tout le catalogue des jeux de 2K du moment est concerné, que ce soit Borderlands 4, Mafia The Old Country, NBA 2K26, WWE 2K25 et même Top Spin 2K25. En plus, jusqu’au 19 février, Steam propose un bundle exclusif Retro Rewinds, qui regroupe certains des classiques du catalogue 2K : Civilization IV, Mafia I, Borderlands : Édition Jeu de l’Année et bien d’autres. Une belle occasion de redécouvrir ces incontournables ou de compléter votre collection.

Dates et plateformes :
Xbox : du 5 au 19 février
Steam : du 5 au 19 février
PlayStation : du 4 au 25 février

  • Titres 2K inclus dans les soldes Xbox : 

    • Borderlands 4 (-30%) 
    • Borderlands 4 Édition Super Deluxe (-30%) 
    • Borderlands 3 (-90%) 
    • Borderlands : La Collection Pandora's Box (-75%) 
    • Borderlands : Édition Jeu de l'année (-67%) 
    • Mafia: The Old Country (-20%) 
    • Mafia: Trilogy (-80%) 
    • Civilization VII (-40%) 
    • Civilization VII Édition Colon (-40%) 
    • Civilization VI (-80%) 
    • BioShock: The Collection (-80%) 
    • The Quarry (-85%) 
    • Risk of Rain 2 (-75%) 
    • Marvel's Midnight Suns (-85%) 
    • Marvel's Midnight Suns Édition Légendaire (-80%) 
    • XCOM 2 Collection (-90%) 
    • OlliOlli World (-75%) 
    • Rollerdrome (-75%) 
    • LEGO 2K Drive (-60%) 
    • TopSpin 2K25 (-25%) 
    • NBA 2K26 (-67%) 
    • Tiny Tina's Wonderlands : Édition Merveilleux Chaos (-80%) 

    Titres 2K inclus dans les soldes Steam : 

    • Mêmes titres que ci-dessus, avec les ajouts/variantes suivants : 
    • Mafia: The Old Country Édition Deluxe (-20%) 
    • Mafia : Édition Définitive (-85%) 
    • Civilization VI Anthologie (-70%) 
    • XCOM : l'Intégrale (-87%) 


