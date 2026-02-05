PS5 : une solide performance commerciale malgré un contexte économique tendu

Sony Interactive Entertainment a révélé ses résultats pour le dernier trimestre 2025, et la PS5 s’en sort plutôt bien malgré une légère baisse pendant les fêtes. La console s’est en effet vendue à 8 millions d’exemplaires, contre 9.5 millions l’an dernier, mais il faut remettre ces chiffres en contexte : la machine a cinq ans d'âge, les prix ont augmenté de 50 dollars, et le pouvoir d’achat est sous pression. Avec 92,2 millions de PS5 vendues, elle dépasse déjà la PS3 et reste presque au niveau de la PS4 à ce stade de son cycle, tout en battant la Nintendo Switch 2 sur le trimestre. Les ventes de jeux et les revenus des services continuent de progresser, avec des succès comme Ghost of Yotei, Helldivers 2 ou MLB The Show. Le PlayStation Network compte 132 millions d’utilisateurs actifs, un record, et le temps de jeu global augmente. Bref, même si le hardware recule un peu, les résultats restent solides.





Le groupe se montre aussi rassurant sur l’approvisionnement et la hausse du coût de la mémoire, amplifiée par l’IA, ne devrait pas provoquer de nouvelle hausse des prix de la PS5 à court terme. Sony assure avoir sécurisé assez de composants pour passer les prochaines fêtes, tout en continuant à négocier avec ses fournisseurs. À plus long terme, Sony semble vouloir allonger le cycle de vie de la PS5, avec une PS6 qui pourrait ne pas arriver avant 2029. La stratégie est de se concentrer sur les joueurs existants, maximiser les revenus des jeux et services, plutôt que de pousser uniquement sur le volume de consoles vendues. Pas déconnant...



