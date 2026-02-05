JeuxActuJeuxActu.com

PS5 : une solide performance commerciale malgré un contexte économique tendu

PS5 : une solide performance commerciale malgré un contexte économique tendu

Sony Interactive Entertainment a révélé ses résultats pour le dernier trimestre 2025, et la PS5 s’en sort plutôt bien malgré une légère baisse pendant les fêtes. La console s’est en effet vendue à 8 millions d’exemplaires, contre 9.5 millions l’an dernier, mais il faut remettre ces chiffres en contexte : la machine a cinq ans d'âge, les prix ont augmenté de 50 dollars, et le pouvoir d’achat est sous pression. Avec 92,2 millions de PS5 vendues, elle dépasse déjà la PS3 et reste presque au niveau de la PS4 à ce stade de son cycle, tout en battant la Nintendo Switch 2 sur le trimestre. Les ventes de jeux et les revenus des services continuent de progresser, avec des succès comme Ghost of Yotei, Helldivers 2 ou MLB The Show. Le PlayStation Network compte 132 millions d’utilisateurs actifs, un record, et le temps de jeu global augmente. Bref, même si le hardware recule un peu, les résultats restent solides.

Le groupe se montre aussi rassurant sur l’approvisionnement et la hausse du coût de la mémoire, amplifiée par l’IA, ne devrait pas provoquer de nouvelle hausse des prix de la PS5 à court terme. Sony assure avoir sécurisé assez de composants pour passer les prochaines fêtes, tout en continuant à négocier avec ses fournisseurs. À plus long terme, Sony semble vouloir allonger le cycle de vie de la PS5, avec une PS6 qui pourrait ne pas arriver avant 2029. La stratégie est de se concentrer sur les joueurs existants, maximiser les revenus des jeux et services, plutôt que de pousser uniquement sur le volume de consoles vendues. Pas déconnant...

PS5


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le jeudi 5 février 2026
14:12


Suivre ce rédacteur sur Twitter Maxime Chao @MaximeChao Instagram Maxime Chao @maximechao/
Ses derniers articles


 Furieux Votez  Blasé Votez  Osef Votez  Joyeux Votez  Excité Votez
 Osef


À découvrir également
Autres articles

La PS5 s’habille en Hyperpop : trois nouveaux designs pour manettes et façades Sony Interactive Entertainment profite de l’année 2026 pour insuffler un nouveau souffle esthétique à la PS5 avec l’Hyperpop Collection, une série de trois designs inédits pour les manettes et les façades de con 14/01/2026, 14:20
PlayStation X Reebok : une collection sublime pour les 30 ans de la console de Sony Sony a bien l'intention de marquer le coup pour les 30 ans de sa marque PlayStation et plusieurs choses vont être proposées. 29/09/2025, 16:20

La manette collector PS5 "God of War 20 ans" fustigée par les internautes 25/09/2025, 18:25
PlayStation Family : le contrôle parental sur PS5 et PS4 est arrivé, voici comment ça marche 10/09/2025, 19:38
PS5 : un modèle moins performant pour baisser les prix ? Sony l'envisage... 04/09/2025, 10:45
La PS5 30ème Anniversaire de retour en vente, mais en quantité limitée 15/07/2025, 10:46


PS5
PS5

à ne pas manquer
voir la vidéo J'ai vu Retour à SILENT HILL : Christophe Gans m’explique ses choix (+ Project Zero, Rahan) voir la vidéo
J'ai vu Retour à SILENT HILL : Christophe Gans m’explique ses choix (+ Project Zero, Rahan)

Les vidéos
 
PlayStation The Concert : la date française révélée, ça va se passer à l'Accor Arena de Paris
PS5 Pro : AMD, innovation et machine learning, un séminaire technique par Mark C PS5 Pro : AMD, innovation et machine learning, un séminaire technique par Mark Cerny
PS5 Pro : on déballe la nouvelle console et on la compare avec les autres PS5 PS5 Pro : on déballe la nouvelle console et on la compare avec les autres PS5
Newsletters
Ne loupez rien de l'actualité du jeu vidéo en vous abonnant aux newsletters JeuxActu.








Autres News