PS5 Pro : AMD, innovation et machine learning, un séminaire technique par Mark Cerny

Cela fait un peu plus d'un mois que la PS5 Pro a été lancée et si Sony Interactive Entertainment n'a pas encore révélé de chiffres de vente, le constructeur a décidé de faire une petite piqûre de rappel concernant ses performances et son intérêt, à quelques semaines de Noël. C'est Mark Cerny en personne qui s'est chargé de revenir point par point sur les features techniques qui font de cette machine la console la plus puissante du marché à l'heure actuelle. Devant un parterre de journalistes issus des rédactions de Digital Foundry, d’IGN et de Wccftech, Mark Cerny revient sur certains aspects techniques comme sur le“avancé” dans “ray tracing avancé”, la différence entre FLOPS et TOPS, ainsi que les défis liés au développement du puissant hardware de machine learning nécessaire au PSSR, la fonction d’upscaling alimenté par l’IA qu’offre la PS5 Pro.Mark Cerny précise que ce séminaire technique n'est nullement accompagné d'images de gameplay, ce qui va pousser les personnes intéressés par ces 37 minutes de présentation d'être attentif au discours de l'architecte de PlayStation. Il en profite pour mettre en avant le partenariat avec AMD et cette nouvelle collaboration plus approfondie axée sur la technologie basée sur le machine learning pour les graphismes et le gameplay. Il faut dire que les deux entreprises ont un goût prononcé pour la course à la puissance.