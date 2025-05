PS5 : une trajectoire solide malgré un cycle plus complexe que la PS4, voici les derniers chiffres de ventes

Sony a dévoilé les résultats de son exercice fiscal clos le 31 mars 2025, confirmant la bonne santé de sa branche jeu vidéo, malgré un ralentissement naturel des ventes de la PS5 et un contexte économique tendu. En effet, avec 77,8 millions de consoles distribuées depuis son lancement en 2020, la PS5 reste sur une courbe proche de celle de la PS4, qui totalisait 79,2 millions au même stade. Sur l’année fiscale écoulée, 18,5 millions de PS5 ont été écoulées, un peu au-dessus de l’objectif des 18 millions fixés par Sony. Toutefois, le dernier trimestre (janvier-mars 2025) a connu un ralentissement : 2,8 millions d’unités vendues, contre 4,5 millions un an plus tôt.





Des revenus records malgré la baisse des exclusivités

Malgré un recul des ventes de jeux first-party (28,9 millions contre 39,7 millions l’année précédente), l’activité jeu vidéo de Sony a atteint un chiffre d’affaires record de 28,3 milliards d’euros, pour un bénéfice opérationnel de 2,5 milliards. La croissance est portée par :





- 303,9 millions de jeux vendus (toutes plateformes PlayStation confondues),

- Un taux de jeux dématérialisés de 76%,

- 124 millions d’utilisateurs actifs mensuels sur le PSN,

- Des revenus solides sur les contenus additionnels (8,1 Mds €) et les abonnements (4 Mds €).









Sony prévoit une baisse de 8% du chiffre d'affaires pour l’année fiscale à venir, due à un recul attendu des ventes de consoles, mais anticipe une hausse de 16% des bénéfices, grâce aux futurs exclusivités maison. L’objectif est désormais de livrer 15 millions de PS5, un chiffre cohérent alors que GTA 6 devrait débarquer dans un parc de 93 millions de machines installées.





La menace des droits de douane de Trump

Le constructeur anticipe 590 millions d’euros de pertes liées aux droits de douane imposés par les États-Unis sur les produits chinois, même si une suspension temporaire de 90 jours (ramenant les taxes de 145% à 30%) laisse un peu de répit. Grâce à une stratégie de stocks anticipés aux États-Unis, Sony espère éviter une hausse immédiate des prix, tout en diversifiant sa production sur quatre pays, et envisage même une production locale sur le sol américain.





Malgré la tempête, la PS5 tient bon. Entre les crises logistiques, les pressions tarifaires, les choix stratégiques contestés (jeux-services abandonnés, studios fermés), et l’absence de baisse de prix, Sony réussit à maintenir une croissance solide. Sony espère sans doute que GTA 6 fera décoller ses ventes, mais il faudra attendre un an de plus...