Death Stranding 2 : une démo gratuite 1 mois et demi après la sortie, l'aveu à demi-mot de ventes insuffisantes ?

Sorti le 24 juin dernier, Death Stranding 2 est un jeu qui été plébiscité par la presse. Avec 89% de moyenne sur Metacritic, le jeu a obtenu une meilleure note que le premier épisode, sans doute parce que cette suite est moins radicale que le jeu original, pourtant bien plus intéressant. Du côté des joueurs, c'est aussi satisfaisant, même si sur les réseaux sociaux, les avis divergent énormément, même au sein des apôtres de Kojima qui n'ont pas compris le côté mainstream de ce Death Stranding 2. Dans tous les cas, le jeu divise et ça tombe bien, c'est exactement ce que Kojima recherche. Pour autant, du côté de Sony Interactive Entertainment, on cherche la rentabilité et pour le moment, ça reste très flou. Aucun chiffre de vente n'a été communiqué et il faut se contenter d'estimations qui d'ailleurs se contredisent. Certains annonce plus d'un million de copies écoulées en quelques semaines, d'autres estiment que le jeu peine à dépasser le million après un mois de commercialisation. Le silence de Sony semble d'ailleurs nous faire croire que les ventes sont inuffisantes et ce n'est pas ce dernier move de rendre le jeu disponible via une démo de 5 heures qui risquent de rassurer.







UN SIGNAL PAS VRAIMENT RASSURANT



En effet, un mois et demi après sa sortie, le jeu débarque en version d’essai de 5 heures pour tous les abonnés PlayStation Plus Premium. Une décision inédites pour un AAA de la trempe de Death Stranding 2 et de mémoire, aucune exclu PlayStation n'a proposé de démo avec un laps de temps aussi court. En général, ce genre de traitement est réservé à des jeux qui peinent à convaincre ou qui doivent aller chercher leurs joueurs un par un, presque au porte-à-porte. Difficile de ne pas y voir un aveu à demi-mot : les ventes ne suivent pas et l’essai gratuit (enfin, pas tout à fait, puisque l'abo Premium est le plus cher) est sans doute la preuve que le jeu ne convainc pas le public. Pour les curieux, sachez que cette session gratuite est déjà disponible via le PlayStation Plus Premium. Et qui sait ? Peut-être qu’en cinq heures, vous trouverez la motivation pour reprendre la route… ou pour laisser le colis sur le bord du chemin.



