Test Death Stranding 2 : voici toutes les notes de la presse, nouveau chef d'oeuvre de Kojima ?

Restartrun : 6/10

Death Stranding 2 On the Beach n'arrivera pas avant le 26 juin prochain, mais Sony Interactive Entertainment a donné le feu vert à la presse pour publier ses tests sur le dernier jeu de Hideo Kojima. Et en se rendant sur Metacritic, on observe que le jeu obtient la note de 90% sur la base de 103 reviews actuellement ; autant vous dire que c'est unanime. Les journalistes parlent de chef d'oeuvre, de l'aboutissement du savoir-faire de Kojima dans le game design, et qu'il s'agit d'une suite mieux maîtrisée, moins clivante. Malgré toutes ces éloges, certaines critiques sont plus acerbes, pointant du doigt la fainéantise de cette suite, qui propose la même formule, ne racontant pas grand-chose de plus intéressant que le jeu de 2019. En attendant la note des joueurs, voici un condensé de ce qu'on peut lire chez nos confrères.

Death Stranding 2 puise dans les mêmes recettes que le jeu original, affichant clairement qu’il a été conçu par le créateur de Metal Gear Solid, mais sans exploiter ses 55 heures de durée de manière à approfondir les aspects les plus intéressants de son univers. Au lieu de cela, le jeu se concentre sur le combat et sur des éléments déjà vus, ce qui devient rapidement lassant. Il y a bien des moments de brillance, mais ils peinent à se démarquer de leurs propres ombres.

IGN France : 6/10

Death Stranding 2 n’est pas un mauvais jeu. C’est un jeu magnifique. Mais il déçoit précisément là où le premier était étonnant : en nivelant la difficulté, il rend le voyage anodin, édulcorant ce qui faisait de l’original une expérience difficile et inoubliable. Kojima semble ici avoir cédé à la tentation du confort et aux critiques passées, livrant un jeu plus accessible, mais moins marquant. Loin d’étendre sa vision, On the Beach semble plutôt en marquer l’essoufflement.

Gamespot : 7/10

Le premier Death Stranding était étrangement prémonitoire. Sorti en 2019, il était difficile de ne pas le relier à la pandémie de COVID-19 qui a suivi, avec ses parallèles entre les survivalistes en bunker et les gens en quête de connexion. À l’inverse, Death Stranding 2 est moins clair sur ce qu’il veut dire ; il semble vouloir faire réfléchir sur trop de choses à la fois. Le jeu aborde des thèmes comme les effets du changement climatique, l’automatisation croissante, les armes à feu, la lutte entre gouvernements et entreprises privées, ou encore l’importance de l’entraide. Si ce jeu est prémonitoire d’une chose, c’est que l’obsession du passé nous condamne à répéter l’histoire.

Gamesurf : 7.5/10

Death Stranding 2 est une suite décevante sur le plan narratif et trop similaire mécaniquement. Il lui manque la nouveauté du premier, et la mécanique des "likes" a perdu de son impact. Le récit abuse de retcons et de zones d’ombre, manquant de motivation pour pousser à continuer. Le gameplay, surtout dans les zones du Mexique et d’Australie, devient vite lassant. Là où le premier allégeait le voyage par divers éléments, celui-ci rend chaque pas plus lourd. Même un récit plus clair et cohérent n’aurait peut-être pas tout sauvé, mais il aurait au moins facilité les longues heures nécessaires jusqu’à la fin.

Multiplayer.it : 8/10

Death Stranding 2: On the Beach est du Kojima à l’état pur, un jeu tellement imprégné de la langue et de l’imaginaire de son créateur qu’on a parfois l’impression qu’il s’est complètement emparé de son œuvre. Se configurant comme un véritable Death Stranding 2.0, il reprend la structure du premier mais enrichit tous ses aspects : monde ouvert, options de livraison, mécaniques de combat. C’est toujours une œuvre unique, avec une poésie propre, qui utilise musique et images pour susciter des émotions introuvables ailleurs. Cependant, la narration, la construction du monde et la structure globale manquent de cohérence, créant des fissures dans l’histoire de Sam Porter Bridges.

VG24/7 : 8/10

Au final, Death Stranding 2 a été une expérience émotionnelle et incroyablement plaisante, avec des moments forts qu’il était impossible d’interrompre. Mon seul reproche — mais il est important — est que j’aurais aimé que Kojima Productions pousse plus loin l’évolution par rapport au premier opus. Quand l’histoire ose aller plus loin, c’est dommage que le gameplay reste aussi conservateur.

TrueGaming : 8/10

Death Stranding 2: On the Beach est un mélange unique de simulation, d’action et de gestion/construction — il n’existe rien de comparable. Le jeu conserve les éléments clés du premier et les développe largement. Mais il partage aussi les mêmes défauts, avec un rythme très lent, notamment au début, et une narration toujours aussi confuse.

TheSixthAxis : 8/10

Même s’il répète de larges pans du premier Death Stranding, presque à l’identique, Kojima réussit malgré tout à tirer son épingle du jeu. La boucle de gameplay reste assez satisfaisante pour atteindre les meilleurs moments, mais on ne peut s’empêcher d’être un peu déçu par la ressemblance frappante avec l’original.

GamesRadar+ : 8/10

Death Stranding 2: On the Beach s’appuie sur les fondations du premier, mais y ajoute de nouvelles dimensions avec une ambiance différente. Cette épopée de livraison "tarpunk" est plus Metal Gear Solid que jamais — pour le meilleur comme pour le pire — mais elle ravira les fans. Avec son univers délicieusement étrange et spectaculaire, il y a toujours un vrai sentiment de communauté quand on connecte le monde avec d’autres joueurs.

MGG : 8.5/10

Même si Death Stranding 2 est dans l’ensemble plus abouti et engageant que son prédécesseur, il s’avère aussi moins marquant. Les environnements majestueux, la superbe bande-son et les progrès en matière de progression ne masquent pas un Kojima qui en fait trop et semble avoir perdu le cap. Malgré tout le plaisir pris à y jouer, difficile de ne pas sentir que cette suite égratigne la légende du premier épisode.

Combo Infinito : 8.5/10

Death Stranding 2 est un jeu brillant à bien des égards et reste trop proche du premier sur des points qu’il aurait pu améliorer. La narration est superbe, elle pousse à réfléchir sur la vie et nos choix — une vraie œuvre de Kojima. Les performances des acteurs sont exceptionnelles. Cependant, malgré des améliorations, le système de livraison devient lassant à force de traverser des zones vides pendant des heures. Ce n’est pas un défaut que le jeu soit "juste une suite", mais il aurait pu être aussi surprenant que le premier à bien des niveaux.





Game Informer : 8.8/10

Death Stranding 2 est un jeu qui comporte des défauts et des irritants, mais il prend aussi des risques ambitieux et coûteux, et tente d’établir son propre genre unique — souvent avec succès.

Level Up : 9/10

C’est un jeu vidéo, mais aussi une expérience qui stimule tous les sens ; une œuvre capable de susciter des émotions et de révéler, à la surprise générale, que le jeu vidéo peut être aussi émouvant qu’une chanson, une pièce de théâtre ou un film. En tant que jeu, il égale et dépasse son prédécesseur ; en tant qu’expression créative, il confirme le talent de Hideo Kojima et de Kojima Productions, ainsi que leur obstination à innover et à repousser les limites du médium. Ce n’est pas parfait ; il y a des faux pas, mais c’est sans doute l’un des meilleurs jeux de l’année.

Gaming Trend : 9/10

Death Stranding 2: On the Beach fait partie de ces rares jeux qui se prennent au sérieux comme des œuvres d’art. C’est un jeu beau, touchant, joyeux et tragique à la fois. Même si l’on passe la majeure partie du temps à conduire des camions plutôt qu’à affronter les terrains, c’est toujours incroyablement plaisant à jouer, et fascinant à voir se dérouler une histoire profondément humaine.

Worthplaying : 9/10

Death Stranding 2: On The Beach améliore quasiment tous les aspects du premier opus. Il est plus grand, propose plus de choses à faire, et l’expérience est globalement plus agréable. L’intrigue est plus folle que jamais — ce qui peut être un atout ou un défaut selon vos goûts — mais en tout cas, elle n’est jamais ennuyeuse. Mon seul reproche serait peut-être que le jeu est parfois un peu trop facile, mais ce n’est pas un vrai problème. Si vous avez aimé le premier, il y a de fortes chances que vous aimiez cette suite. Préparez-vous simplement à des situations aussi absurdes qu’inattendues à chaque tournant.

The Gamer : 9/10

Death Stranding 2: On The Beach est un jeu difficile à quantifier, tant Kojima Productions prend plaisir à bousculer nos attentes et à surprendre constamment. En surface, c’est un jeu de livraison de colis et de création de liens dans un monde post-apocalyptique, mais après quelques heures, on comprend que c’est bien plus que ça.

PlaySense : 9/10

Avec ce deuxième opus, Kojima s’appuie sur les bases du premier, mais parvient aussi à surprendre avec une histoire solide, des personnages mémorables, un monde de jeu magnifique, de nombreuses fonctionnalités, etc. C’est du Kojima pur jus, pour un résultat brillant et clairement digne d’être joué, même si le système de combat peut sembler un peu maladroit. Mais au vu de la qualité globale, ce défaut passe au second plan.

Atomix : 10/10

Death Stranding 2: On the Beach est un jeu suffisamment différent pour que ceux qui ont apprécié l’opus de 2019 puissent admirer l’évolution proposée par Kojima Productions cette fois-ci. Cependant, ceux qui n’avaient pas accroché au titre sur PS4 auront peu de chances d’être convaincus par cette suite — et ce n’est pas grave. Aussi spectaculaire soit-il, ce jeu continuera de diviser la communauté et, comme toute grande œuvre d’art, suscitera toutes sortes de débats. Hideo Kojima l’a encore fait : Death Stranding 2: On the Beach est l’une des meilleures expériences de la génération actuelle, et un titre qui définit le jeu vidéo comme bien plus qu’un simple divertissement. C’est un message adressé au monde d’aujourd’hui, une lettre d’amour au médium, et une exploration de notre capacité à tendre la main à ceux qui en ont besoin.

The Guardian : 10/10

Parmi toutes les choses que Death Stranding 2 essaie de dire, le message qui ressort est : vous n’êtes jamais vraiment seul. Les catastrophes mondiales, les géants de la tech, voire la mort elle-même – toutes ces choses peuvent rendre les connexions humaines plus abstraites, mais elles ne peuvent pas les briser totalement. Pas mal pour un jeu qui parle de livrer des colis.

The Washington Post : 10/10

En jouant à Death Stranding 2, j’ai réalisé que j’étais en train d’assister à Kojima et son studio, Kojima Productions, au sommet de leur art.

Push Square : 10/10

Destiné à devenir l’un des jeux emblématiques de la génération PS5, Death Stranding 2: On the Beach est une réalisation remarquable en matière de design, de gameplay, de narration et de visuels. Tous ces éléments convergent harmonieusement pour donner naissance à un spectacle cinématographique qui enchaîne parfaitement action et exploration, le tout porté par une narration des plus captivantes. Véritable amélioration par rapport au premier opus, Death Stranding 2 est un chef-d’œuvre incontestable.

Critical Hits : 10/10

Death Stranding 2: On The Beach corrige tous les défauts du premier jeu et fait passer l’expérience à un tout autre niveau. Le jeu est irréprochable dans tout ce qu’il entreprend, et se positionne comme l’une des meilleures expériences vidéoludiques de ces dernières années. Si vous avez aimé le premier, il y a de grandes chances que vous tombiez amoureux de cette suite, qui s’impose sans conteste comme l’un des plus grands jeux de toute la génération.