Death Stranding 2 : plus de décors différents et plus d'action dans ce nouveau trailer

A quelques semaines de sa sortie officielle, Death Stranding 2 On the Beach dévoile un nouveau trailer de gameplay qui a pour but de séduire les nouveaux joueurs avec une plus grande variété de propositions. Hideo Kojima a profité du Summer Game Fest 2025 pour faire la promotion de son jeu à trois reprises. La première sur scène, lors de la conférence de Geoff Keighley, avec un clip vidéo d'une scène entre Lucas et Lucy. Ensuite, quelques jours après, il y a eu un panel avec quelques uns des acteurs du jeu à l'Orpheum Theater de Los Angeles, et enfin ce troisième trailer, qui met en avant une grande diversité de biomes : déserts brûlants, montagnes enneigées, jungles marécageuses et paysages inondables. Kojima a introduit des catastrophes naturelles dynamiques (tremblements de terre, inondations), renforçant l’immersion et plaçant Sam dans un monde vivace et hostile.

Death Stranding 2 introduit davantage de véhicules, mais aussi des exosquelettes plus tôt dans l’aventure, et même un arbre de compétences pour spécialiser notre porteur préféré dans des domaines aussi variés que la furtivité, le transport ou le combat. Et comme dans l’épisode précédent, les joueurs évolueront dans un monde asynchrone où les constructions des uns peuvent aider les autres à traverser une falaise, une rivière ou une journée de merde. Routes partagées, rails, tours de guet, escaliers improbables : la solitude reste le cœur du jeu, mais le lien social en est le moteur secret.





Sortie mondiale le 26 juin 2025 sur PlayStation 5.