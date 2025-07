Les 4 Fantastiques : on a rencontré et interviewé les acteurs dans l'ancien QG du Parti Communiste Français

Il n’aura échappé à personne que Marvel avait organisé une impressionnante tournée promotionnelle à l’occasion de la sortie des 4 Fantastiques. De Paris à Berlin, en passant par Londres, Sydney, Los Angeles et enfin New York, les quatre super-héros ont parcouru le globe. C’est dans la capitale française, le 7 juillet dernier, que ce marathon médiatique a débuté. J’ai eu le privilège de rencontrer les acteurs, de leur poser quelques questions et d’assister à une conférence de presse organisée dans un lieu pour le moins insolite pour un événement cinématographique : l’espace Niemeyer, ancien siège du Parti Communiste Français. Organiser la promotion d’une superproduction issue de l’une des plus grandes entreprises capitalistes au cœur d’un bastion de l’histoire communiste peut sembler paradoxal, mais vous allez voir, une explication artistique très cohérente justifie ce choix inattendu.









C’est donc dans ce bâtiment emblématique du XIXème arrondissement de Paris que Marvel et Disney ont accueilli la presse et quelques créateurs de contenu pour présenter Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn et Ebon Moss-Bachrach, les interprètes de la première famille du MCU. Ce lieu chargé de symboles est l’œuvre de l’architecte brésilien Oscar Niemeyer, dont les lignes modernistes ont directement inspiré les artistes de Marvel pour la conception de la Baxter Building, le quartier général des 4 Fantastiques. L’ancrage esthétique du film dans cette architecture emblématique a d’ailleurs été évoqué lors de la conférence de presse, notamment à travers une question sur la perception des acteurs face à un lieu aussi intimement lié à l’univers qu’ils incarnent. Pedro Pascal, fidèle à lui-même, a livré une réponse qui a déclenché l’hilarité générale…









Au-delà de la singularité du cadre, les équipes de Marvel et Disney ont su sublimer les lieux en y insufflant une esthétique très années 60, à l’image de celle que l’on retrouve dans le film. Ce souci du détail se manifestait notamment à travers l’utilisation de micros d’époque, renforçant cette atmosphère rétro-futuriste propre à l'identité visuelle du long-métrage. Intrigué par cette direction artistique marquée, j’ai souhaité interroger les acteurs sur l’influence qu’un tel univers pouvait exercer sur leur jeu et leur manière d’habiter leurs personnages.

L’un des atouts majeurs du film réside dans son casting : chaque acteur semble avoir trouvé le ton juste pour incarner son rôle avec justesse et sincérité. L’alchimie entre Pedro Pascal et Vanessa Kirby est d’ailleurs particulièrement remarquable. Déjà très complices lors des apparitions publiques, ils parviennent à retranscrire à l’écran une relation d’une rare intensité, empreinte de tendresse et de profondeur.









Et puisqu’il est question de distribution, difficile de ne pas saluer la performance remarquable de Vanessa Kirby, qui incarne Sue Storm avec une justesse et une émotion saisissantes, notamment dans son rôle de jeune mère. Quant à Pedro Pascal, il continue de surfer sur une vague de succès impressionnante. Enchaînant les rôles marquants, il est aujourd’hui au sommet de sa carrière, porté par une véritable "Pedro Mania" qui dépasse les frontières. Lors de la conférence, une journaliste de 20 Minutes a posé la question qui brûlait toutes les lèvres : cette ferveur est-elle vraiment méritée ? Pour ma part, j’ai voulu recueillir le témoignage de Joseph Quinn et Ebon Moss-Bachrach sur l’homme derrière l’icône : Pedro Pascal est-il réellement aussi attendrissant que l’image qu’il renvoie à travers l’écran ?





Enfin, difficile de résister à l’envie d’interroger ces nouvelles figures du MCU sur les projets en cours. J’ai donc tenté d’en apprendre davantage sur le tournage d’Avengers: Doomsday, actuellement en cours à Londres… tout en abordant d’autres aspects. Mais je ne vous en dis pas plus : je vous laisse découvrir par vous-mêmes la suite de cette rencontre unique.