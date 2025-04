Thunderbolts* : Marvel prépare sa team de losers magnifiques, ça risque d'être surprenant

Le compte à rebours est lancé. Prévu pour le 30 avril 2025, Thunderbolts s'annonce comme l'un des projets les plus intrigants du MCU post-Endgame. À mesure que les jours passent, Marvel Studios alimente la machine à hype avec de nouvelles images, des vidéos plus bavardes, et quelques secrets bien gardés. Voici tout ce qu’il faut retenir.











Des héros cabossés, un ennemi surpuissant

Ici, pas de dieux tout-puissants ou de super-soldats lisses comme Captain America. Dans Thunderbolts, on parle d'une équipe de recalés, cabossés par la vie et leurs propres démons. Sous la houlette de Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus), les meilleurs seconds couteaux du MCU se retrouvent forcés de collaborer : Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, Ghost, Taskmaster et U.S. Agent. Face à eux : The Void, la version maléfique de Sentry (Lewis Pullman), décrit par Marvel comme une créature "plus puissante que tous les Avengers réunis". Un monstre intérieur capable de réduire à néant ceux qui oseraient croiser sa route. La dernière vidéo promo, plus narrative que jamais, plante le décor : Red Guardian rêve de gloire et d'affiches publicitaires ridicules, Bucky Barnes joue les vétérans désabusés, Yelena garde son mordant, tandis que Valentina tire toutes les ficelles dans l'ombre. Surtout, le montage adopte une esthétique beaucoup plus rugueuse, presque artisanale, digne d'un film A24 sous stéroïdes. D’ailleurs, Florence Pugh elle-même le dit : Thunderbolts sera "un film d'assassins indé avec des super-héros Marvel." L’ambiance est posée : crasseuse, nerveuse, tendue.









Petit détail qui fait jaser : le titre Thunderbolts est systématiquement accompagné d’un astérisque. Un détail étrange, dont Kevin Feige promet la signification après la sortie du film. Double-jeu ou retournement de situation en perspective ? Le doute est permis. Les dernières fuites issues du CinemaCon 2025 viennent d'ailleurs appuyer cette lecture. Selon les extraits montrés en avant-première, Valentina aurait sciemment monté l’équipe pour les pousser à s’entretuer. Pas d’unité héroïque au programme, mais un chaos orchestré. Entre paranoïa, trahisons et alliances bancales, Thunderbolts promet de faire exploser la formule classique du film d'équipe façon Avengers. Ici, la vraie menace ne sera peut-être pas The Void, mais ceux que l'on croit être des alliés.