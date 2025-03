Avengers Doomsday : le casting révélé lors d'un livestream de 5h30, les anciens X-Men sont de retour !

On le sait, le MCU a besoin de se refaire une santé. Financière bien sûr, mais d'estime également. Parce que depuis la fin de l'ère Thanos, le Marvel Cinematic Universe a bien du mal à faire revenir le grand public dans les salles obscures. Il y a bien entendu quelques fulgurances telles que Spider-Man No Way Home et Deadpool & Wolverine, qui ont largement dépassé le milliard de dollars au box office, mais les autres films de Phases 4 et 5 ont bien du mal à exister. Preuve en est avec les chiffres décevants de Captain America Brave New World qui peine à dépasser les 400 millions de dollars au box office. Pour un film qui a coûté près de 300 millions (reshoots y compris), c'est évidemment très insuffisant. Il faut donc trouver des leviers pour générer de la hype à nouveau et faire revenir Robert Downey Jr en tant que Dr Doom est sans doute une des idées les plus ingénieuses, d'autant qu'elle est aussi comic-accurate. Un plan de sauvetage qui va se faire en deux temps : avec Avengers Doomsday d'abord, puis Avengers Secret Wars. Et les leaks récents ont prouvé que Marvel Studios et Kevin Feige, son Président, en avaient encore sous la pédale.







Lors d'un livestream de près de cinq heures et demie, Marvel Studios a dévoilé le casting d'Avengers Doomsday, confirmant le retour d'anciens acteurs de l'univers X-Men, aujourd'hui disparu, de la 20th Century Fox. De quoi faire monter les enchères auprès des fans, qui ont été plus de 10 millions à suivre cet événement en ligne, pourtant très simple. Le livestream montrait en effet un plan en scrolling sur des chaises de cinéma, révélant un à un le nom des acteurs présents dans le film. Toutes les douze minutes environ, la musique du film de l'acteur suivant jouait, et la caméra se déplaçait vers une nouvelle chaise et un nouveau nom. L'événement s'est terminé par une nouvelle interprétation du thème des Avengers du compositeur Alan Silvestri, révélant Robert Downey Jr. (Docteur Doom), faisant un « chut » à la caméra.





Le casting de Thunderbolts*, le film anti-héros Marvel qui sortira en mai, était également représenté : Sebastian Stan (Le Soldat de l'Hiver), Florence Pugh (Yelena Belova), Wyatt Russell (Agent américain), David Harbour (Gardien rouge), Hannah John-Kamen (Fantôme) et Lewis Pullman (un personnage connu sous le nom de Bob à l'époque) étaient également présents en studio, comme le montrait le livestream.





Le casting comprenait également les acteurs des X-Men, Patrick Stewart (Professeur X), Ian McKellen (Magnéto), James Marsden (Cyclope) et Rebecca Romijn (Mystique), qui ont inauguré l'ère moderne des films de super-héros avec X-Men en 2000, le film sur lequel Kevin Feige, le patron de Marvel Studios, a fait ses armes en tant qu'assistant. Ils seront rejoints par Alan Cuming (Nightcrawler) et Kelsey Grammer (Beast) de X2: X-Men United, qui ont joué dans X-Men: L'Affrontement final pour la 20th Century Fox et ont fait une brève apparition dans The Marvels. Channing Tatum, qui était autrefois pressenti pour un film Gambit qui n'a jamais vu le jour, apparaîtra également dans Doomsday après avoir fait ses débuts dans Deadpool & Wolverine.









Les Quatre Fantastiques sont également au casting, dont Pedro Pascal (Mr. Fantastic), Vanessa Kirby (La Femme Invisible), Ebon Moss-Bachrach (La Chose) et Joseph Quinn (La Torche Humaine). Tenoch Huerta Mejía, qui incarnait Namor dans Black Panther: Wakanda Forever, a été la première véritable surprise du casting. Son retour chez Marvel a suscité des interrogations après ses accusations d'agression sexuelle en juin 2023, accusations qu'il a niées, les qualifiant de « fausses et totalement infondées ». Il a abandonné un film Netflix face à la tempête médiatique, puis est apparu en tant qu'invité à l'avant-première de Marvel's Echo, suggérant que lui et le studio étaient en bons termes.



Parmi les grands absents figuraient Tom Holland (Spider-Man) et Chris Evans (Captain America), ce dernier devant apparaître dans au moins un des deux volets du film. Des sources indiquent que même avec l'annonce de 26 acteurs, Marvel n'avait pas encore révélé l'intégralité du casting, bien que la date et les modalités de la prochaine révélation restent floues.





Marvel a annoncé Avengers Doomsday en fanfare au Comic-Con de San Diego en juillet 2024, avec la révélation surprise du retour de Downey dans le MCU après avoir abandonné le rôle d'Iron Man dans Endgame. Ce projet a permis de réunir Downey, la star la plus rentable de Marvel, et les frères Russo, les réalisateurs les plus rentables de Marvel, qui avaient eux aussi quitté le MCU après Endgame.





C'est Kevin Feige, le patron de Marvel, qui a d'abord proposé à Downey l'idée de reprendre le rôle de Doom, tandis que Downey lui-même a convaincu les frères Russo de revenir après avoir passé les cinq dernières années à travailler dans le monde du streaming. Le duo a choisi de revenir après que leur collaborateur scénariste habituel, Stephen McFeely, leur a présenté son point de vue.









Les frères Russo ont récemment confié au Hollywood Reporter la difficulté de casting et de cohérence des personnages, confirmant qu'ils utilisent des cartes de baseball représentant tous les acteurs et personnages Marvel. C'est également ce qu'ils ont fait pour Avengers : Infinity War et Endgame.





« Maintenant, ils sont dotés d'aimants, ce qui nous permet de les afficher sur un tableau. C'est le seul moyen de suivre le nombre de personnages sur lesquels nous travaillons », explique Joe Russo. Anthony Russo ajoute : « Et pour ce qui est de savoir qui joue dans les films, c'est un long processus créatif qui consiste à explorer la direction que nous souhaitons donner à l'histoire. Quel est le domaine le plus surprenant et le plus passionnant à explorer, et quels personnages nous aident dans cette démarche ? »

La sortie de Doomsday est prévue pour le 1er mai 2026, tandis que la suite, Avengers : Secret Wars, est prévue pour le 7 mai 2027.





• Robert Downey Jr / Doctor Doom

• Ian McKellen / Magneto

• James Marsden / Cyclops

• Patrick Stewart / Professeur X

• Rebecca Romijn / Mystique

• Alan Cumming / Nightcrawler

• Kelsey Grammer / Beast

• Channing Tatum / Gambit

• Chris Hemsworth / Thor

• Pedro Pascal / Reed Richards

• Vanessa Kirby / Sue Storm

• Joseph Quinn / Johnny Storm

• Ebon Moss-Bachrach / The Thing

• Paul Rudd / Ant-Man

• Simu Liu / Shang-Chi

• Tom Hiddleston / Loki

• Tenoch Huerta Mejia / Namor

• Hannah John-Kamen / Ghost

• David Harbour / Red Guardian

• Anthony Mackie / Captain America

• Lewis Pullman / Sentry

• Florence Pugh / Yelena

• Danny Ramirez / Faucon

• Sebastian Stan / Bucky

• Winston Duke / M’Baku

• Wyatt Russell / U.S. Agent

• Letitia Wright / Black Panther