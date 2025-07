Helldivers 2 n'est plus une exclusivité PS5, le jeu débarque sur Xbox

Alors que Xbox et Microsoft sont au coeur d'une polémique sans précédent en raison de ces 9 000 licenciements, Arrowhead Game Studios a confirmé ce jeudi 3 juillet 2025 que son immense succès de 2024, Helldivers 2, sera disponible sur Xbox Series X à compter du 26 août. « Nous savons que les joueurs attendaient cela depuis un moment, et nous sommes ravis d’accueillir encore plus de Helldivers dans notre univers. L’avenir nous réserve de nombreuses surprises, et plus nous aurons de joueurs, plus nous pourrons raconter d’histoires », a déclaré Mikael Eriksson, directeur du jeu, dans un communiqué publié sur Xbox Wire.



On le sait, Microsoft multiplie les incursions dans le multiplateforme, tandis que Sony est resté jusqu’à présent bien plus réservé. Seule la franchise MLB The Show, pour des raisons contractuelles, avait jusque-là franchi les frontières de l’écosystème PlayStation pour apparaître sur Xbox. L’arrivée de Helldivers 2 sur la console concurrente soulève donc une question stratégique de fond : s’agit-il d’une exception isolée ou du prélude à un changement de cap plus large pour Sony ? À ce stade, aucune déclaration officielle ne permet de trancher, mais la présence du cross-play dès le lancement laisse entrevoir une volonté claire d’ouverture vers un modèle davantage interconnecté. Le choix de la date n’a, semble-t-il, rien d’anodin : Helldivers 2 fera ses débuts sur Xbox le même jour que l’arrivée de Gears of War: Reloaded sur PlayStation. Ce remaster du tout premier opus de la célèbre saga Xbox représente une autre entorse significative aux frontières traditionnelles entre les deux géants du jeu vidéo. Coïncidence ou réponse calculée, le symbole reste cependant assez fort.





Lancé en février 2024 sur PlayStation 5 et PC, Helldivers 2 s’est rapidement imposé comme l’un des titres coopératifs majeurs de l’année. Toutefois, sa sortie sur PC n’a pas été exempte de controverses. L’obligation initiale de lier son compte Steam à un compte PlayStation Network avait provoqué une vague de mécontentement, notamment dans les pays où le PSN n’est pas disponible. Face au tollé, Sony avait rapidement fait marche arrière. Le studio suédois Arrowhead, connu pour son sens de l’autodérision, a récemment réagi à cette période houleuse en offrant aux joueurs une cape cosmétique gratuite, en clin d’œil aux nombreuses évaluations négatives reçues sur Steam. Une façon élégante de tourner la page tout en remerciant sa communauté.