Test Helldivers 2 : c'est comme ça qu'on fait un vrai jeu live-service !

Le Test

Helldivers 2, c'est le jeu du moment ! Celui qui fait le plus parler de lui depuis quelques jours et ce pour de multiples raisons. La première, ce sont ses chiffres. Avec plus d'1 million de ventes réalisées en seulement 3 jours, le titre de Sony et des studios Arrowhead est même devenu le meilleur lancement d’un jeu Sony sur Steam, battant le record d'un certain God of War. Un succès flamboyant que personne n'a vu venir, pas même Sony qui n'avait pas investi suffisamment dans les serveurs Azure de Microsoft pour accueillir les joueurs qui étaient beaucoup trop nombreux day one. Résultats : des crash, des problèmes de connexion les premiers jours, mais depuis, Sony a investi pour que les joueurs puissent continuer à jouer tous ensemble, même en cross-play. Parce que oui, Helldivers 2 est sorti sur PS5 et PC simultanément, et c'est aussi ça l'un de ses meilleurs moves.

Quand on débarque, qu'on ne connaît pas la licence Helldivers, quand on voit les images de cette suite, on a la vague impression d'avoir affaire à un énième shooter classique en ligne. Et c'est tellement vrai que la couverture médiatique du jeu n'a jamais été explosive. Non pas que Sony ne communiquait pas dessus, bien au contraire (il y a eu moult trailers et vidéos qui décortiquaient le gameplay), mais parce que la presse a eu du mal à s'emparer du jeu. Même chez nous, on est un peu passé à côté du truc. Mais c'était sous-estimer son potentiel, son univers, son gameplay et sutout cette capacité à générer du fun immédiat entre les joueurs. Il faut dire que l'univers est super accrocheur, et pour cause, il a carrément repompé celui de Starship Troopers, l'un des chefs d'oeuvre de Paul Veroehven sorti en 1997. Dans Helldivers 2, on incarne non pas un, mais plusieurs soldats de la Super-Terre qui se sont enrôlés sous l'emprise d'un gouvernement militaire qui ne jure que par le déploiement de la grande démocratie. Mais dès l'intro du jeu, on comprend immédiatement le caractère très satirique de cette histoire qui n'a que pour but de pousser des hommes à s'engager dans la guerre face aux insectes terminides, et aux cyborgs qui sont les ennemis principaux des Humains. Et vous l'avez entendu, j'ai parlé non pas de un mais de plusieurs soldats qu'on incarne dans le jeu, car dans Helldivers 2, tout soldat est remplaçable par un autre. Nous ne sommes que des chairs à canon, embauchés pour mener à bien cette lutte intergalactique.







HELL YEAH !





Et il est vrai que cette notion de guerre partagée où tout le monde est impliqué se ressent dès le début du jeu, avec cette notion de campagne commune à laquelle tout le monde participe. Que vous soyez dans votre vaisseau ou au sol, vous verrez des traces de vos confrères de terrain, avec des débris de véhicules ou de matériels qui participent à cette sensation de conflit global. Si Helldivers 2 peut se jouer seul, c'est évidemment en multi coop que le jeu révèle tout son plein potentiel. Alors certes, vous passerez un bon moment à faire les missions en solo, mais on vous suggère d'accéder à des missions partagées pour constater à quel point Helldivers 2 est un jeu qui devient jouissif quand on joue à plusieurs, encore plus quand on est avec des amis. Tout a été fait pour que les affrontements se fassent à plusieurs, de manière coordonnée, surtout que la difficulté est vraiment au rendez-vous. Plus on avance dans le jeu et plus les ennemis sont nombreux et deviennent coriaces. Il existe donc 2 factions à ce stade, les insectes à la Starship Troopers et les robots qui rappellent ceux de Skyneyt dans Terminator. Chaque faction déploie différents types d'ennemis qui spawnent rapidement de partout et nous encerclent également. Plus on progresse dans le jeu et plus on fera face à des créatures plus résistantes, avec des blindages à faire sauter, souvent via des armes plus puissantes, qu'il va falloir évidemment gagner au fil des missions ou faire appel en renfort directement dans la bataille.







Le gameplay fait d'ailleurs partie des grandes qualités du jeu, car là aussi, il est pensé pour de la coopération en équipe, mais aussi pour créer un stress permanent durant les batailles. Notre soldat est capable de bien des choses : courir, sprinter avec une jauge gérer, sauter par-dessus des obstacles, se jeter au sol, ramper, mais tout est fait pour ne rien faciliter la tâche au joueur. On a cette jauge de sprint par exemple qui s'essouffle rapidement, la recharge des armes qui prend un certain temps, les piquouzes qu'on s'injecte pour récupérer de l'énergie et cette mécanique de stratagèmes qu'il faut apprendre à gérer très rapidement pour ne pas se laisser déborder. En gros, il est possible de démander du soutien à l'armée soit en leur demander de larguer des cargaisons au sol pour récupérer des munitions, des kits de soin, du matériel ou même des armes précises, ou carrément de commander des frapps orbitales pour pulvériser l'ennemi au sol. Non seulement, ces renforts nécessitent quelques secondes d'attente, mais en plus, il faut passer par des manipulations sur la croix directionnelle pour y avoir accès. Des manips qui ressemblent à des cheat codes qui sont souvent pas évidents à taper, surtout dans le feu de l'action et qui sont volontairement complexes pour créer ce stress permanent.







AMIS, MAIS PAS POUR LA VIE



Et à tout ce joli bordel vient s'ajouter le friendly fire, ce qui veut dire que oui, vous pouvez buter vos coéquipiers ou vous faire exploser la tête par un pote si l'on ne fait pas suffisamment attention. Et ces tirs amis génèrent justement des situations souvent cocasses, d'autant que les renforts de stratagèmes qui sont balancés au sol peuvent également vous réduire en bouillie si jamais vous vous situez sur la trajectoire. Helldivers 2 est donc un jeu où il faut constamment faire attention aux autres et à soi aussi, avec également des armes qui nécessitent d'être à deux pour être utilisée, comme ce bazooka où un soldat s'occupe de la visée, tandis que l'autre va appuyer sur la gâchette. Les missions sont nombreuses et proposent aussi différents objectifs, comme par exemple varient détruire un nid d'insectes, exploser un avant-poste, tenir une position, éliminer un boss imposant, ou bien encore faire décoller une roquette. Et si certaines d'entre elles peuvent direr une dizaine de minutes, d'autres peuvent demander plus d'une heure de concentration. Et comme tout est géré de façon procédurale, aucune mission ne ressemble à une autre, d'autant que les développeurs ont pris soin de proposer un large évantails de planètes différentes. Décors arides, enneigés, de jour, de nuit, avec un peu plus de verdure, sur des lunes, sachant que chaque environnement peut avoir un impact sur la façon de jouer. Sur les planètes où le froid glacial domine, les armes chauffent moins, mais la neige ralentit les déplacements. Sur les planètes où le soleil frappe de plein fouet, on a la visibilité réduite tandis que les armes fonctionnent moins bien. Bref, on n'a jamais le sentiment de refaire la même mission, surtout qu'entourant de copains, les parties se révèlent être super fun à jouer. Le jeu est peut-être assez simple dans ses rouages et sa proposition, mais c'est dans ses détails qu'il arrive à se démarquer. Rarement un jeu multi aura demandé autant de coopération pour sortir vainqueur et c'est sans doute ça l'ingrédient phare et magique du succès de Helldivers 2.







Il n'y a finalement qu'une seule vraie faiblesse au jeu, sa technique. Si dans l'ensemble, Helldivers 2 est sympathique à regarder, en se penchant sur les détails, on constate qu'il est loin de faire honneur aux capacités de la PS5. On va être honnête, le jeu pourrait parfaitement tourner sur les premières générations de jeux PS4, mais au final, on s'en fiche un peu, car l'essentiel du jeu réside ailleurs, dans son gameplay et cette capacité à fédérer les joueurs entre eux. Les développeurs ont promis du contenu régulier pour maintenir les joueurs en haleine, communiquent énormément sur ses réseaux sociaux teasant déjà des objets, des armes et des nouvelles planètes à venir. On le sait, Sony veut multiplier les jeux-services, en plus des expériences solo narratives dont il est devenu le spécialiste, et avec Helldivers, le constructeur japonais nous prouve qu'ils ont trouvé la bonne formule. Comme quoi, tout est possible...