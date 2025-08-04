L’EVO 2025 aura été l’occasion pour SEGA de prouver que la franchise Virtua Fighter n’a pas dit son dernier mot. Entre la confirmation de la sortie console de Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage et une nouvelle démonstration de Virtua Fighter 6, RGG Studio a profité de l’événement pour rappeler que son légendaire jeu de baston polygonal restait une pièce centrale du paysage versus fighting japonais. Il faut dire que le “New Virtua Fighter Project” avait déjà suscité une vive curiosité en janvier dernier avec un teaser visuellement impressionnant, mais jugé trop chorégraphié pour convaincre pleinement les puristes. Cette fois, SEGA a décidé de revenir à quelque chose de plus brut, plus représentatif du gameplay attendu et on ne va pas se mentir, ça fait moins rêver. Pas de musique, un stage training basique et un face-à-face entre un combattant à chapeau (tout porte à croire qu’il s’agit d’Akira Yuki), et Sarah Bryant.





<meta itemprop="name" content="Vidéo Virtua Fighter 6 : les premières vraies images de gameplay sont sorties, ça fait moins rêver..." /> <meta itemprop="description" content="L’EVO 2025 aura été l’occasion pour SEGA de prouver que la franchise Virtua Fighter n’a pas dit son dernier mot."/> <meta itemprop="width" content="750" /> <meta itemprop="height" content="421" /> <meta itemprop="thumbnailURL" content="https://i.jeuxactus.com/datas/jeux/v/i/virtua-fighter-6/vv/virtua-fighter-6-6893c8bf39d26.jpg" /> <meta itemprop="associatedArticle" content="https://www.jeuxactu.com/virtua-fighter-6-les-premieres-vraies-images-de-gameplay-sont-sorties-131115.htm" /> <meta itemprop="embedUrl" content="https://www.jeuxactu.com/videos/player-37131.htm" /> <meta itemprop="image" content="https://i.jeuxactus.com/datas/jeux/v/i/virtua-fighter-6/vv/virtua-fighter-6-6893c8bf39d26.jpg" /> <meta itemprop="headline" content="L’EVO 2025 aura été l’occasion pour SEGA de prouver que la franchise Virtua Fighter n’a pas dit son dernier mot."/><meta itemprop="duration" content="P0H01M08S" />



Il y a une certaine vivacité dans les coups portés, mais on a quand même la désagréable sensation que les animations sont moins fluides que prévu, ou peut-être moins chorégraphiées. Il faut dire que le concept dévoilé en janvier dernier avec son Alpha-gameplay-footage pas représentatif du résultat final a pas mal trompé les gens. Et quand c'est moins probant, il reste un goût amer au fonde la gorge... Il faudra attendre septembre prochain, lors du Tokyo Game Show, pour voir si SEGA saura remonter la pente de la hype.





En attendant, Virtua Fighter 5 R.E.V.O. continue de faire l’objet de soins attentifs. Renommée Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage, cette édition sera disponible sur PlayStation 5 et Xbox Series dès le 30 octobre 2025, au tarif très abordable de 20€. A ce prix-là, elle embarquera un mode solo inédit, baptisé World Stage, qui proposera une progression contre des simulations de joueurs professionnels. La dimension en ligne, quant à elle, ne sera pas oubliée avec l’intégration du rollback netcode et du cross-play entre toutes les plateformes concernées. Du côté du PC, les joueurs actuels bénéficieront automatiquement d’une mise à jour gratuite vers cette nouvelle version, tandis que les joueurs Nintendo Switch 2 devront faire preuve d’un peu de patience : la sortie y est prévue ultérieurement. SEGA a également pensé aux possesseurs de Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown sur PS4, en proposant une mise à niveau vers la version PS5 pour 10€, avec transfert intégral des contenus téléchargeables. Enfin, sachez que Dural, boss emblématique de la série, fera son retour en tant que DLC payant à partir du 30 octobre. Et oui, rien n'est gratuit dans ce bas monde...



